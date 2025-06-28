（不斷更新）金曲36》第36屆金曲獎 蕭煌奇、李榮浩爭歌王

金曲36主視覺。（台視提供）

〔記者張宇嫺／台北報導〕2025華語樂壇年度盛事「第36屆金曲獎頒獎典禮」將於今（28日）晚7點於台北小巨蛋隆重登場。星光大道紅毯將由陳明珠與黃偉晉三度攜手主持，表演嘉賓包含日本歌手MISIA、魏如萱、漂流出口、貨櫃兄弟、Ponay卜耐、Makav 真愛與那屋瓦少女隊、彭佳慧、楊乃文及告五人。

【完整得獎名單】

■最佳新人獎

鄭雙雙／Time／聲音的卡夫卡股份有限公司

請繼續往下閱讀...

張淦勛 Giyu Tjuljaviya／雲就要翻過山／街聲股份有限公司

someshiit 山姆／愚公／滾石移動股份有限公司

JUD 陳泳希／當我不敢說／華研國際音樂股份有限公司

Kumu Basaw 姑慕·巴紹／Qrasun 格拉孫／自在合作行

Andr／shhh, it’s under my bed／福祿壽音樂娛樂有限公司

■最佳MV獎

Antenna《AAA》／夕陽音樂產業有限公司﹙導演：rafhoo﹚

Young Man《AAA》／夕陽音樂產業有限公司﹙導演：Pennacky﹚

基礎憂鬱《且且》／夜間限定有限公司﹙導演：自動鮪魚﹚

Dab Hi《Dab Hi》／貳參有限公司﹙導演：陳則安﹚

可夢《髒藝術家》／滾石國際音樂股份有限公司﹙導演：林宏叡 Reago﹚

Buzz《Buzz》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙導演：Isaac Ravishankara﹚

■最佳演奏錄音專輯獎

OR 手術劇院／ 好有感覺音樂事業有限公司 （主要錄音人員：Brian Montgomery／主要混音人員：Brian Montgomery／主要母帶後製人員：Mark Wilder）

甘 Aftertaste／ 王思雅音樂工作室 （主要錄音人員：蔡周翰／主要混音人員：程杰／主要母帶後製人員：Zino Mikorey）

練習曲／ 就是現場股份有限公司 （主要錄音人員：單為明、于世政、陳佳穎／主要混音人員：單為明／主要母帶後製人員：Jeff Lipton、Maria Rice、Costanza Tinti）

7 Seven／ 台灣索尼音樂娛樂股份有限公司 （主要錄音人員：李遊、張宇涵、李楊／主要混音人員：李遊／主要母帶後製人員：李遊）

Ctrl+Z／ 明天的歌有限公司 （主要錄音人員：蔡周翰／主要混音人員：程杰、陳君豪、符家寶／主要母帶後製人員：Jeff Lipton）

■最佳演唱錄音專輯獎

My Nova／ 銀翼文創有限公司 （主要錄音人員：林尚伯、高勤倫、朱品豪、陳以霖、蔡周翰／主要混音人員：王昱辰、黃文萱、沈冠霖、陳君豪／主要母帶後製人員：Alex Wharton）

Creeper／ 多好娛樂事業有限公司 （主要錄音人員：蔡周翰、嘟嘟、邱建鈞、錢煒安、莊鈞智／主要混音人員：周已敦／主要母帶後製人員：周已敦）

南洋探險隊／ 浮氣音樂有限公司 （主要錄音人員：徐振程、錢煒安、陳祺龍、陳逸宏、陳以霖、蔡周翰、朱品豪、Audry Garcia Dionsio、雷擎／主要混音人員：徐振程、錢煒安、陳祺龍、林漢庭、黃文萱／主要母帶後製人員：Alex Wharton）

AAA／ 夕陽音樂產業有限公司 （主要錄音人員：SangHyun Cho、HyeSeok Oh、王昱辰、YJ （Moollon）、劉先彬／主要混音人員：Norman Nitzsche／主要母帶後製人員：Norman Nitzsche）

珍珠刑／ 何樂音樂有限公司 （主要錄音人員：陳以霖、錢煒安、于世政、林尚伯、蔡周翰、朱品豪、于京延／主要混音人員：Wayson Scream、黃少雍、Simon Li、莊鈞智、黃文萱、林正忠、陳君豪／主要母帶後製人員：Wayson Scream）

VILLAIN 反派角色／ 台灣索尼音樂娛樂股份有限公司 （主要錄音人員：Chace、Alice／主要混音人員：Chace／主要母帶後製人員：Chace）

■最佳客語歌手獎

秋林／夢裡夢外／禾廣娛樂股份有限公司

粹垢／純粹污垢／火氣音樂股份有限公司

黃子軒／牛騷 New Soul／子皿有限公司

米莎／親愛的企鵝／老頭音樂

林鈺婷／洄游／山狗大樂團

■最佳客語專輯獎

夢裡夢外／禾廣娛樂股份有限公司﹙演唱者：秋林﹚

純粹污垢／火氣音樂股份有限公司﹙演唱者：粹垢TRAEGO﹚

牛騷 New Soul／子皿有限公司﹙演唱者：黃子軒﹚

亻厓个房間／黎歐創意有限公司﹙演唱者：羅思容、米莎、楊淑喻（吉那）、邱淑蟬﹚

洄游／山狗大樂團﹙演唱者：林鈺婷﹚

■最佳原住民語歌手獎

Morikilr 孔亞明／kamawan za kavung 像帽子一樣／野聲音樂文化事業有限公司

阿布絲・塔娜比瑪／QUEENDOM／華納國際音樂股份有限公司

Kumu Basaw 姑慕·巴紹／Qrasun 格拉孫／自在合作行

桑布伊／mudalrep 靠近／卡達德邦文化工作室

戴曉君 Sauljaljui／VAIVAIK 尋走／風潮音樂國際股份有限公司

曾妮 Dremedreman／全村的希望／那屋瓦文化有限公司

■最佳原住民語專輯獎

雲就要翻過山／街聲股份有限公司﹙演唱者：張淦勛 Giyu Tjuljaviya﹚

kamawan za kavung 像帽子一樣／野聲音樂文化事業有限公司﹙演唱者：Morikilr 孔亞明﹚

QUEENDOM／華納國際音樂股份有限公司﹙演唱者：阿布絲・塔娜比瑪﹚

Qrasun 格拉孫／自在合作行﹙演唱者：Kumu Basaw 姑慕·巴紹﹚

mudalrep 靠近／卡達德邦文化工作室﹙演唱者：桑布伊﹚

VAIVAIK 尋走／風潮音樂國際股份有限公司﹙演唱者：戴曉君 Sauljaljui﹚

■演奏類最佳作曲人獎

楊又臻 Tracy Yang／手術劇院《OR 手術劇院》／好有感覺音樂事業有限公司﹙演奏者：楊又臻爵士大樂團﹚

湯姆·布爾喬斯／5 Flamingos《5 Flamingos》／奧尼斯音樂有限公司﹙演奏者：湯姆·布爾喬斯、郭俊育﹚

張貝芝／Étude No.1 in D - Carpark《練習曲》／就是現場股份有限公司﹙演奏者：張貝芝、李駿銚、曾浩威、崔展鴻、黎逸晞、陳駿軒﹚

翁曲弦、蘇紫旭、安志華、韓舒凡／鳶飛《以空》／宏揚國際有限公司﹙演奏者：以空、蘇紫旭、安志華﹚

王育嘉、簡聿民、林均憲／參螺旋《幾何碼》／數日子音樂工作室﹙演奏者：幾何碼﹚

■演奏類最佳專輯製作人獎

程杰／甘 Aftertaste／王思雅音樂工作室﹙演奏者：Debby Wang 王思雅﹚

張貝芝／練習曲／就是現場股份有限公司﹙演奏者：張貝芝﹚

蘇紫旭、安志華／以空／宏揚國際有限公司﹙演奏者：以空、蘇紫旭、安志華﹚

呂紹淳／胎內／東城音樂製作有限公司﹙演奏者：呂紹淳﹚

蔡曜宇／憶聲弦命 滾石40【40首OST 致經典】 滾石影視主題曲演奏專輯／滾石國際音樂股份有限公司﹙演奏者：曜爆甘弦樂團﹚

■演奏類最佳專輯獎

OR 手術劇院／好有感覺音樂事業有限公司﹙演奏者：楊又臻爵士大樂團﹚

練習曲／就是現場股份有限公司﹙演奏者：張貝芝﹚

胎內／東城音樂製作有限公司﹙演奏者：呂紹淳﹚

世間／宏揚國際有限公司﹙演奏者：覺者﹚

青雲之上／果核音樂玫瑰森林農場有限公司﹙演奏者：鍾興民﹚

■最佳台語男歌手獎

楊肅浩／像咱這款人／典選音樂事業股份有限公司

FunkyMo／物件，所在／麟鑫實業有限公司

陳以恆／罐頭塔／持之音股份有限公司

謝銘祐／偏南／三川娛樂有限公司

馬克SAVAGE.M／海口／晚安島音樂娛樂有限公司

■最佳台語女歌手獎

蔡秋鳳 Carris Tsai／戲台／創銘實業股份有限公司

林美秀／Lady Pum Pum／三川娛樂有限公司

王彙筑／滴滴答答／傻皮文創有限公司

李竺芯／Suí 水／果核音樂玫瑰森林農場有限公司

詹雅雯／演一首歌／雅雯音樂工作室有限公司

■最佳台語專輯獎

像咱這款人／典選音樂事業股份有限公司﹙演唱者：楊肅浩﹚

物件，所在／麟鑫實業有限公司﹙演唱者：FunkyMo﹚

罐頭塔／持之音股份有限公司﹙演唱者：陳以恆﹚

偏南／三川娛樂有限公司﹙演唱者：謝銘祐﹚

滴滴答答／傻皮文創有限公司﹙演唱者：王彙筑﹚

Suí 水／果核音樂玫瑰森林農場有限公司﹙演唱者：李竺芯﹚

■最佳裝幀設計獎

劉悅德／物件，所在／麟鑫實業有限公司

于薇／王品流 Freestyle／倒吃甘蔗音樂工作室

吳建龍、畢展熒、蔡偉群／你在注視那遙遠的地方／三角街藝術事業有限公司

黃家賢、葉昶利／Jug Band Millionaire／泥灘地浪人音樂工作室

Chanhee Hong、Na Kim／AAA／夕陽音樂產業有限公司

■最佳演唱組合獎

恐龍的皮（暴龍、三角龍）／I Dig You／銀翼文創有限公司

動力火車（尤秋興、顏志琳）／結伴（豪華版）／華研國際音樂股份有限公司

Energy（葉乃文、張書偉、郭葦昀、謝坤達、蕭景鴻）／Here I Am／相信音樂國際股份有限公司

珂拉琪（夏子、王家權）／Deus Ex Machina／寫在邊緣有限公司

丹丹猫猫 = aDAN薛詒丹 x Miao Miao Flow（aDAN薛詒丹、Miao Miao Flow）／RUN, DON'T WALK／跪著聽音樂有限公司

ATARASHII GAKKO!（Mizyu、Rin、Suzuka、Kanon）／AG! Calling／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

■特別貢獻獎

翁孝良

馬兆駿

■評審團獎

方大同 夢想家專輯

■最佳編曲人獎

張少瑜／BUNUN 布農《QUEENDOM》／華納國際音樂股份有限公司﹙演唱者：阿布絲・塔娜比瑪﹚

Ray Lin 林啟安／Qrasun 讚美《Qrasun 格拉孫》／自在合作行﹙演唱者：Kumu Basaw 姑慕·巴紹、Ray Lin﹚

鍾興民／靠近 mudalrep《mudalrep 靠近》／卡達德邦文化工作室﹙演唱者：桑布伊﹚

戴曉君 Sauljaljui、吳蒙惠／Dipin Kari Tang 麵包 咖哩 刺蝟 （feat. 泰武古謠傳唱）《VAIVAIK 尋走》／風潮音樂國際股份有限公司﹙演唱者：戴曉君 Sauljaljui、泰武古謠傳唱﹚

呂尚霖／二周目《好聲豪氣》／任意門娛樂股份有限公司﹙演唱者：呂士軒﹚

Joanna Wang、Asher Fulero、Peter Knudsen、Bill Athens、Micah Kassell、高杰 J Geddes／鬼才出道《《鬼才之道》電影原聲帶》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：王若琳﹚

■最佳單曲製作人獎

陳建瑋／皇民戰士大軍伕《像咱這款人》／典選音樂事業股份有限公司﹙演唱者：楊肅浩﹚

海大富／BUNUN 布農《QUEENDOM》／華納國際音樂股份有限公司﹙演唱者：阿布絲・塔娜比瑪﹚

于傳勇、金智湖／COCOCO《1st Single Album COCOCO》／天空娛樂股份有限公司﹙演唱者：GENBLUE幻藍小熊﹚

鍾興民／靠近 mudalrep《mudalrep 靠近》／卡達德邦文化工作室﹙演唱者：桑布伊﹚

柯智豪 Blaire Ko／臺灣文蛤 Huh?《臺灣文蛤 Huh?》／創銘實業股份有限公司﹙演唱者：A_Root同根生﹚

■年度歌曲獎

BUNUN 布農《QUEENDOM》／華納國際音樂股份有限公司（演唱者：阿布絲・塔娜比瑪／作曲人：阿布絲、張少瑜／作詞人：阿布絲）

手機錢包鑰匙菸 （Ft. 盧廣仲）《美秀集團同名專輯》／火玄火包股份有限公司（演唱者：美秀集團、盧廣仲／作曲人：修齊（劉修齊）、盧廣仲／作詞人：修齊（劉修齊）、盧廣仲）

偏南風《偏南》／三川娛樂有限公司（演唱者：謝銘祐／作曲人：謝銘祐／作詞人：謝銘祐）

Young Man《AAA》／夕陽音樂產業有限公司（演唱者：AAA （HYUKOH & 落日飛車）／作曲人：OHHYUK 오혁 （吳赫）、曾國宏／作詞人：OHHYUK 오혁 （吳赫）、JNKYRD 권성철、曾國宏）

星期五晚上《Here I Am》／相信音樂國際股份有限公司（演唱者：Energy／作曲人：Oliver Kim、張簡君偉／作詞人：何宇勝、任遲、Oliver Kim）

才二十三《夢想家》／香港商賦音樂有限公司（演唱者：方大同／作曲人：方大同／作詞人：方大同）

這樣很好 - 《英雄聯盟:雙城之戰》動畫第二季原聲《這樣很好 - 《英雄聯盟:雙城之戰》動畫第二季原聲》／環球國際唱片股份有限公司（演唱者：陳奕迅／作曲人：鄭楠（SBMS）／作詞人：呂易秋（SBMS））

足芳足芳《Suí 水》／果核音樂玫瑰森林農場有限公司（演唱者：李竺芯／作曲人：李竺芯、台南歐力桑／作詞人：李竺芯）

■最佳樂團獎

無妄合作社／開往天堂的海盜船／空氣腦唱片有限公司

JADE（嘟嘟、AJ）／Creeper／多好娛樂事業有限公司

美秀集團（鍾錡、修齊、冠佑、婷文、狗柏）／美秀集團同名專輯／火玄火包股份有限公司

TRASH（頤原、博文、魁剛、阿夜）／幸福的末班車／華納國際音樂股份有限公司

AAA （HYUKOH & 落日飛車）（曾國宏、OHHYUK 오혁 （吳赫）、陳弘禮、Im Dong Gun 임동건 （任童健）、Lim Hyun Jae 임현제 （林賢帝）、王少軒、JNKYRD 권성철、羅尊龍、Lee In Woo 이인우 （李仁雨）、黃浩庭）／AAA／夕陽音樂產業有限公司

八十八顆芭樂籽（李奇明、李敘忻、陳冠伶、李東祐）／浪漫野球戰士列傳／共勉之股份有限公司

■最佳專輯製作人獎

高潮（林志仁）／雲就要翻過山／街聲股份有限公司﹙演唱者：張淦勛 Giyu Tjuljaviya﹚

王治平／當我不敢說／華研國際音樂股份有限公司﹙演唱者：JUD 陳泳希﹚

OHHYUK 오혁 （吳赫）、曾國宏／AAA／夕陽音樂產業有限公司﹙演唱者：AAA （HYUKOH & 落日飛車）﹚

林家謙／隱形色／亞神音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：林家謙﹚

呂尚霖、呂士軒／好聲豪氣／任意門娛樂股份有限公司﹙演唱者：呂士軒﹚

鍾興民、李竺芯／Suí 水／果核音樂玫瑰森林農場有限公司﹙演唱者：李竺芯﹚

■最佳華語男歌手獎

柏霖PoLin／允許萬物破碎／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

蕭煌奇／沒事的／華納國際音樂股份有限公司

林家謙／隱形色／亞神音樂娛樂股份有限公司

呂士軒／好聲豪氣／任意門娛樂股份有限公司

李榮浩／黑馬／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

■最佳華語女歌手獎

蔡健雅／不夠善良的我們：戲劇音樂設計專輯／亞神音樂娛樂股份有限公司

戴佩妮 Penny Tai／雙生火焰 TWIN FLAME／薩摩亞商妮樂佛創意有限公司台灣分公司

陳忻玥／V／史科特音樂股份有限公司

Karencici／Made For You／華納國際音樂股份有限公司

魏如萱／珍珠刑／何樂音樂有限公司

■最佳華語專輯獎

不完全自救手冊／十一音像有限公司（十一音樂）﹙演唱者：陳建騏、陳綺貞、陳珊妮、曾國宏 （落日飛車）、荒井十一、洪佩瑜、HUSH、黃綺珊、Ice Paper、JIHU、KAFE.HU 咖啡胡、康士坦的變化球、李吉吉 （Project Ace）、李銖銜 James Lee、林憶蓮、裘德、秦四風、蘇運瑩、三隻狗、圖靈音樂實驗室、Von Citizen、王OK、王菀之、王心凌、五月天瑪莎、許鈞、鄭楠、張羽涵 Leezi、周雲蓬﹚

OUTCOMES 結果論／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：J.Sheon﹚

隱形色／亞神音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：林家謙﹚

夢想家／香港商賦音樂有限公司﹙演唱者：方大同﹚

好聲豪氣／任意門娛樂股份有限公司﹙演唱者：呂士軒﹚

珍珠刑／何樂音樂有限公司﹙演唱者：魏如萱﹚

■年度專輯獎

最佳華語專輯獎

最佳台語專輯獎

最佳客語專輯獎

最佳原住民語專輯獎

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法