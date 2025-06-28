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金曲》早稻田學霸搶下台語歌王 嗨喊：台灣獨立音樂萬歲

本屆金曲台語歌王由陳以恆以《罐頭塔》殺出重圍奪下。（新聞攝影組攝）本屆金曲台語歌王由陳以恆以《罐頭塔》殺出重圍奪下。（新聞攝影組攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕本屆金曲台語歌王由陳以恆以《罐頭塔》殺出重圍奪下，他在台上感謝爸媽、舅舅等家人的哉培、謝謝所有的工作人員，也感性表示：「感謝台灣陪我做這個夢。」更開心喊出：「台灣獨立音樂萬歲」，讓PTT網友全暴動。

早稻田學霸陳以恆以創作台語專輯《罐頭塔》再度叩關金曲，專輯《罐頭塔》以「失去」為題，描述家人病逝、生活圈改變等人際互動上的「變化」，透過葬禮上的「罐頭塔」為題，創作出12首歌。

本屆台語歌后李竺芯（左）、台語歌王陳以恆（右）。（新聞攝影組攝）本屆台語歌后李竺芯（左）、台語歌王陳以恆（右）。（新聞攝影組攝）

陳以恆是學霸高材生，卻踏上了音樂之路，這次摘下金曲台語歌王殊榮，他受訪時表示：「今年每個音樂作品都非常不一樣，我做不了他們的作品，他們也做不了我的作品，感謝金曲獎。」過去有網友質疑聽不懂他的台語，陳以恆也霸氣回應：「沒關係，聽兩次聽三次就好了，聽不聽得懂其實沒有感受到共鳴的話，是我的音樂做得不夠好，因為音樂是一個傳遞情緒的載體。」

本屆金曲台語歌王由陳以恆以《罐頭塔》殺出重圍奪下。（台視提供）本屆金曲台語歌王由陳以恆以《罐頭塔》殺出重圍奪下。（台視提供）

特別的是，陳以恆是從高中才開始學台語，致詞時也講了英文，他笑說：「我平常看電影看電視都是看英文的，所以會輸出英文也是很正常的事情，台灣是很包容各個不同文化。」

接下來會繼續做台語專輯嗎？他說：「把台語講回來是每天都要做的事情，我平常講什麼語言，就會繼續用什麼語言創作。」

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