金曲》方大同得評審團獎感人 人生最後旅程打磨生命之歌

方大同以《才二十三》贏得最佳作曲人獎。（台視提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌王方大同今年2月因病過世，享年41歲，今晚基金會成員代他上台領取評審團獎，另外他也以《才二十三》贏得最佳作曲人獎，由工作夥伴代為領獎，場面動人。

過去方大同曾說過：「在千尋之外，我依然存在。」儘管他已離開人世成為天使，但好音樂將一直流傳下去。方大同《夢想家》專輯被視為生命末期努力完成的「禮物」，即使身體狀況讓歌聲無法維持該有的力道，但他用盡生命去完成喜愛的音樂，還是感動無數歌迷。

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評審團談到，這張《夢想家》專輯可以聽出方大同有別於以往的製作方式，回歸音樂的純粹與創意，這兩件事情要同時存在非常難，而方大同最重視的就是創意與藝術，透過這張專輯帶給聆聽者很大的體悟，也是他動人的音樂歷程。評審團主席丁曉雯也談到：「聆聽《夢想家》過程中，可以深刻感受他在生命最後旅程如何打磨出生命之歌，他就是不折不扣的音樂夢想家。」

方大同遺作獲肯定，友人哽咽致詞。（台視提供）

方大同的混音師還有製作助理分別談到和他合作點滴，提到《夢想家》是方大同一點一點慢慢打磨出來的，「即使他身體不舒服，也全心投入音樂中，對音樂的執著和熱愛，真的值得我們每個音樂人學習。」另外也提到，方大同電腦用不快，但有耐心，「慢慢把每個音做到和他想像一樣，不走捷徑，每件事一步一步來。」

方大同友人也談到：「他的音樂思想，對世界大同的信念像星光一樣指引我們，我們承諾會守護他的價值與精神，他的聲音也是推動未來的力量。」

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