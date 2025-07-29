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鈴木一朗性感辣照曝光 王建民、陳偉殷黑歷史也出爐

日本傳奇棒球球星鈴木一朗進入棒球名人堂。（美聯社）日本傳奇棒球球星鈴木一朗進入棒球名人堂。（美聯社）

〔記者馮亦寧／台北報導〕日本傳奇棒球球星鈴木一朗昨（28）日進入棒球名人堂，他打趣：自己是名人堂菜鳥，應該不用像當年大聯盟菜鳥日一樣要來個換裝秀。網友立刻挖出他當年穿著Hooters制服的性感辣照，笑翻一眾球迷。

鈴木一朗（左）當年菜鳥日穿上Hooters辣妹制服。（翻攝自X）鈴木一朗（左）當年菜鳥日穿上Hooters辣妹制服。（翻攝自X）

鈴木一朗當年穿著美式餐廳Hooters的制服，露出精壯小腹並搭配紅色短褲，果然火辣無比，他自己也笑稱：「我已經51歲了，應該不用穿Hooters制服」。

王建民在洋基菜鳥日時扮成啦啦隊。（美聯社）王建民在洋基菜鳥日時扮成啦啦隊。（美聯社）

美國大聯盟各隊都有「菜鳥日」並舉辦變裝活動，當年台灣投手王建民加入洋基隊的時候也曾穿著啦啦隊服裝變身「金剛芭比」；陳偉殷在金鷹「菜鳥日」也打扮成亞洲艷姬，穿上紅色旗袍及性感黑絲襪。

棒球好手陳偉殷在金鷹菜鳥日穿上紅色旗袍及性感黑絲襪。（本報資料照，特約記者鄭又嘉攝）棒球好手陳偉殷在金鷹菜鳥日穿上紅色旗袍及性感黑絲襪。（本報資料照，特約記者鄭又嘉攝）

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