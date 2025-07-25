館長反罷演說被撒冥紙 日前「台灣人也是中國人」遭噓

館長今日參加藍營反惡罷晚會，遭民眾撒冥紙。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「館長」陳之漢今（25）晚出席藍營反惡罷晚會，在台上演說時，有人對著台上的館長撒冥紙抗議。先前館長直播稱「台灣人也是中國人」也遭網友狂噓。

網紅「館長」陳之漢數度發表台灣人是中國人言論，引發網友不滿。（本報資料照，記者王藝菘攝）

日前台灣跆拳道男子團體在2025德國萊茵魯爾世大運奪下銀牌，中國人員鬧場搶奪台灣選手賀電，引發現場對峙，關於此事國內各政黨紛紛表達嚴厲譴責，怎奈館長竟說：要讓全台灣人變成中國人。引起網友強烈不滿，掀起與論爭議。

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網紅「館長」陳之漢23日直播說：求求各位台灣人，我在這邊強調也是中國人，可以救救我們台灣嗎？。（翻攝自「館長惡名昭彰」YouTube）

23日館長又在直播中激烈發言，還表示「館長求求各位台灣人，我在這邊強調也是中國人，可以救救我們台灣嗎？可以阻止這麼邪惡、蠻橫不講理的政黨嗎？可以幫幫我們嗎？」此話一出網友更加不滿，認為館長已成為中國同路人，紛紛出征。

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