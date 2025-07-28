印度第一美女超完美 臉蛋身材全都百分百

印度第一美女迪莎．帕塔尼。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕寶萊塢帥哥美女眾多，但是被稱為「第一美女」的絕對只有迪莎．帕塔尼（Disha Patani）。她除了擁有精緻容貌之外，身材也是一等一的完美曲線，全身上下散發出女神氣息。

迪莎對於保持身材要求嚴格。（翻攝自IG）

五官立體深邃的迪莎，小麥色肌膚搭配凹凸有致的身材，讓人移不開眼神，且迪莎對自己相當有自信，在鏡頭前自然不做作，氣場全開。

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私底下的迪莎仍然透露出女神般的氣場。（翻攝自IG）

身高173公分的迪莎，擁有最完美的身材比例，因此穿什麼都好看，豐胸、細腰、蜜臀以及逆天的長腿，連女人都欣賞，而她維持身材的方法就是每天花90分鐘鍛鍊以及做瑜珈。

迪莎不但臉蛋精緻，身材也是非常完美。（翻攝自IG）

迪莎深知想在演藝圈立足，不能只靠容貌，因此她不斷打磨演技，勇敢挑戰各種不同角色，並表示，「美貌會隨歲月褪去，但作品能夠永恆存在」。

迪莎是寶萊塢第一女神。（翻攝自IG）

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