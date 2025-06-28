金曲》「造星者」翁孝良得特別貢獻獎 憶張雨生走紅契機

第36屆金曲獎特別貢獻獎得獎者翁孝良。（新聞攝影組攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕第36屆金曲獎本屆「特別貢獻獎」的得主為音樂人「馬爺」馬兆駿及翁孝良，翁孝良過去曾任國際唱片公司總經理，帶領過張雨生、東方快車、陶晶瑩、徐懷鈺等歌手進入歌壇，是歌壇「造星者」，由潘越雲擔任獻獎人，蕭煌奇擔任演唱嘉賓致敬翁孝良。

第36屆金曲獎特別貢獻獎得獎者翁孝良。（台視提供）

翁孝良感謝音樂人們，更特別感謝陳家麗當時帶來重要廣告案，兩人合力完成《我的未來不是夢》，開啟了張雨生的音樂夢，他也不忘感謝家人們，提到家中有7兄弟，「大我8歲的三哥當年考上台大，買了吉他與一本和弦的書，那時候每天練，打開了我的音樂路，翁孝良最感恩的則是母親，「她在音樂路上從不反對我，並給我實質的幫助，她說過影響我最大的一句話就是『幫助別人就是幫助自己』，用這句話與大家共勉。」

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第36屆金曲獎特別貢獻獎得獎者翁孝良。（台視提供）

蕭煌奇帶來串燒歌曲，接連演唱翁孝良所創作的經典歌曲《夢田》、《我的未來不是夢》、《天空不要為我掉眼淚》、《奉獻》，歌曲掀起回憶殺，蕭煌奇上台前還直呼緊張怕唱錯歌詞，還曾說要半夜加班背歌詞，這次表演展現歌王水準，讓觀眾們聽得如癡如醉。

蕭煌奇帶來金曲串燒。（台視提供）

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