晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金曲》「造星者」翁孝良得特別貢獻獎 憶張雨生走紅契機

第36屆金曲獎特別貢獻獎得獎者翁孝良。（新聞攝影組攝）第36屆金曲獎特別貢獻獎得獎者翁孝良。（新聞攝影組攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕第36屆金曲獎本屆特別貢獻獎的得主為音樂人「馬爺」馬兆駿及翁孝良，翁孝良過去曾任國際唱片公司總經理，帶領過張雨生、東方快車、陶晶瑩、徐懷鈺等歌手進入歌壇，是歌壇「造星者」，由潘越雲擔任獻獎人，蕭煌奇擔任演唱嘉賓致敬翁孝良。

第36屆金曲獎特別貢獻獎得獎者翁孝良。（台視提供）第36屆金曲獎特別貢獻獎得獎者翁孝良。（台視提供）

翁孝良感謝音樂人們，更特別感謝陳家麗當時帶來重要廣告案，兩人合力完成《我的未來不是夢》，開啟了張雨生的音樂夢，他也不忘感謝家人們，提到家中有7兄弟，「大我8歲的三哥當年考上台大，買了吉他與一本和弦的書，那時候每天練，打開了我的音樂路，翁孝良最感恩的則是母親，「她在音樂路上從不反對我，並給我實質的幫助，她說過影響我最大的一句話就是『幫助別人就是幫助自己』，用這句話與大家共勉。」

第36屆金曲獎特別貢獻獎得獎者翁孝良。（台視提供）第36屆金曲獎特別貢獻獎得獎者翁孝良。（台視提供）

蕭煌奇帶來串燒歌曲，接連演唱翁孝良所創作的經典歌曲《夢田》、《我的未來不是夢》、《天空不要為我掉眼淚》、《奉獻》，歌曲掀起回憶殺，蕭煌奇上台前還直呼緊張怕唱錯歌詞，還曾說要半夜加班背歌詞，這次表演展現歌王水準，讓觀眾們聽得如癡如醉。

蕭煌奇帶來金曲串燒。（台視提供）蕭煌奇帶來金曲串燒。（台視提供）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中