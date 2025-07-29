主播徐韻翔傳婚姻亮紅燈 被爆搭上醫院副院長

壹電視主播徐韻翔外型亮眼。（翻攝自徐韻翔臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕去年7月生下二寶回歸螢光幕的壹電視辣媽主播徐韻翔，2016年和年長多歲的老公結婚，原本看似幸福美滿，今（29）日被爆婚姻疑亮紅燈。

今年44歲徐韻翔外型亮眼，在壹電視任職主播多年，電視台同事私下透露，徐韻翔平時很少談論家庭私人生活，同事間對她老公以及2個小孩都無所悉，更有人還表示完全沒看過徐韻翔和家人同框，她臉書也大多是工作或主播照片。

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新光醫院行政副院長兼台灣醫務管理學會理事長洪子仁今天躍上八卦新聞焦點。（資料照）

年長徐韻翔15歲的新光醫院行政副院長兼台灣醫務管理學會理事長的洪子仁，今日登上八卦新聞焦點，洪子仁被指近期對徐韻翔照顧有加，經常帶她參與醫界飯局，2人還曾被媒體拍到上演溫馨接送情，彼此關係令人好奇。

翻開洪子仁個人簡介，他不但是新光醫院行政副院長、新光健康管理公司總經理，還是台灣醫務管理學會理事長、國立陽明交通大學醫管所兼任副教授，頂著長庚大學醫務管理研究所碩士、高雄醫學大學公共衛生學系高學歷，更是教育部定助理教授、衛生褔利部醫院評鑑委員。

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