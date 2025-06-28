金曲》最強黑馬！李竺芯再奪年度專輯「一夜抱3大獎」 勵志致詞高喊水啦

李竺芯奪台語歌后、最佳台語專輯後，又拿下大獎年度專輯獎。（新聞攝影組攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕第36屆金曲獎頒獎典禮今（28）日於台北小巨蛋盛大展開，稍早完美落幕，今晚最後一項大獎「年度專輯獎」由李竺芯的《Suí 水》拿下，李竺芯入圍本屆金曲獎6項大獎，先奪下台語歌后，隨後又拿到最佳台語專輯，稍早更奪下大獎年度專輯獎，成為本屆超強黑馬。

年度專輯獎分別由入圍華語、台語、客語、原住民語專輯獎等作品角逐，由《Suí 水》殺出重圍，製作人表示很榮幸可以跟李竺芯這麼優秀的年輕人完成這部作品。

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李竺芯奪台語歌后、最佳台語專輯後，又拿下大獎年度專輯獎。（台視提供）

李竺芯說，《Suí 水》這張專輯，是女性，也就是她本人自我探索冒險過程，也要獻給所有人，這個社會會給我們很多定義，像是她曾被定義為很怪的人，但是剛好她遇到了更奇怪的知音，「也會有我們自己給自己的定義，如果我們能放下所有的定義，順著水流就能成為主流，水啦！」她也立志高喊：「這世界是一場夢，只有想不到，沒有不可能！」

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