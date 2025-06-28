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娛樂 最新消息

金曲》太屌！Energy《星期五晚上》奪「年度歌曲」

Energy以洗腦夯曲《星期五晚上》勇奪本屆金曲獎「年度歌曲」大獎。（新聞攝影組攝）Energy以洗腦夯曲《星期五晚上》勇奪本屆金曲獎「年度歌曲」大獎。（新聞攝影組攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕Energy歷經分合重回歌壇，推出洗腦夯曲《星期五晚上》勇奪本屆金曲獎「年度歌曲」大獎，網友歡呼！阿弟感性致詞，一度哽咽謝老婆，牛奶也說，以為不會再以音樂舞台重回台上，「這首歌對我們來說是重新定義了Energy。」

Energy以洗腦夯曲《星期五晚上》勇奪本屆金曲獎「年度歌曲」大獎。（新聞攝影組攝）Energy以洗腦夯曲《星期五晚上》勇奪本屆金曲獎「年度歌曲」大獎。（新聞攝影組攝）

牛奶坦言，20年前，大多數歌迷都是以《放手》認識Energy，沒想到因為《星期五晚上》變成「十六蹲叔叔」，他暖心說，「人生就是要蹲得越低，反彈力才會很強，我們自己在這首歌獲得很多，謝謝大家。」

阿弟表示，雖然Energy出道23年，但解散了17年，本來擔心年度歌曲的傳唱度，笑稱想必到明年還要「繼續蹲」，認為這一年開心又辛苦，每週受傷都要做復健，謝謝歌迷朋友給予力量，覺得「只要堅持下去就會實現」；阿弟想到太太，自稱「從歌手到通告藝人到演員，差點放棄唱歌這條路」，接著哽咽說告白太太Mei說「我愛你」。

Energy以洗腦夯曲《星期五晚上》勇奪本屆金曲獎「年度歌曲」大獎。（新聞攝影組攝）Energy以洗腦夯曲《星期五晚上》勇奪本屆金曲獎「年度歌曲」大獎。（新聞攝影組攝）

書偉說，不管分開了10幾年，謝謝成員們「幕前幕後」狀態都維持住，以至於復出才能維持好狀態，斜槓演戲的書偉，打趣說「原本以為會先拿金鐘還是金馬，沒想到先得金曲獎」，謝謝評審肯定和太太。

及時趕上金曲舞台的坤達當然沒忘謝謝太太柯佳嬿，有誠意說「老婆我要回去餵貓了。」並感謝團員；TORO則是充滿自信說，原以為做唱跳不可能拿到金曲獎，多年前有前輩說「樂團的時代來臨了」，現在也可以勇敢大聲說「唱跳的時代來臨了。」

Energy稍早才擔任引開場代表，又以《星期五晚上》奪下年度歌曲獎。（台視提供）Energy稍早才擔任引開場代表，又以《星期五晚上》奪下年度歌曲獎。（台視提供）

年度歌曲向來傳唱度佳，《星期五晚上》紅遍海內外，洗腦旋律掀起模仿旋風，其他入圍的還有阿布絲塔娜比瑪《BUNUN 布農》、美秀集團、盧廣仲合唱的《手機錢包鑰匙菸》、謝銘祐《偏南風》、AAA（HYUKOH & 落日飛車）《Young Man》、方大同《才二十三》、陳奕迅《這樣很好》、李竺芯《足芳足芳》。

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