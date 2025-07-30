反咬Andy還不夠！張家寧一句「正義不會遲到」慘遭圍剿

張家寧（左）與Andy徹底撕破臉。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」爆出財務糾紛，經營者之一的Andy老師指控前女友兼前夥伴張家寧及其家人涉嫌侵吞頻道收益、逃漏稅，雙方自此開打頻道經營權之戰；新北地檢署介入偵辦後，張家寧被依妨害電腦使用罪起訴，不過她今（30日）則發聲反控，Andy才是涉犯妨害電腦使用罪的那個人，雙方隔空交火越演越烈。與此同時，有網友發文怒轟，「張家寧一家四口全被起訴...正義總會來的！」沒想到，張家寧意外現身回應，但態度卻引爆網友反彈情緒遭圍剿。

新北地檢署介入偵辦查出，家寧曾在交往期間擅改Andy密碼，被依妨害電腦使用罪起訴，不過她稍早再發聲反控Andy擅改頻道綁定的Google AdSense帳號驗證碼地址，才是涉犯妨害電腦使用罪的那個人。對此，Andy也馬上反擊，狠咬家寧惡意抹黑，「化妝跟濾鏡可以騙人，但金流的去向無從藏匿！」雙方你一言我一語，各執一詞砲火猛烈。

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然而，有網友高呼表示，「判決結果出來了，總逃漏稅破1600萬！張家寧一家四口全被起訴，新北檢控『A走眾量級4千萬收益」』最多可判五年，而家寧媽媽則是暫時以20萬元台幣交保，目前全家都被判有罪！正義總會來的！」沒想到，張家寧以自信不疑的態度回應，「可以看看我的聲明，我相信正義不會遲到但目前晚到。」此話一出，大批網友瞬間湧入痛批，「你還有臉談正義哦，你的精神狀態真的很強」、「放心，你所謂的正義一輩子也不會到！」、「到底為什麼有人可以臉皮厚成這樣..也是很佩服，真的覺得自己一點錯也沒有..還利用事件一直賺流量。」

此外，針對另名網友質疑，「我比較想知道你什麼時候要還錢？」張家寧則附上自己頻道的影片連結回應，「上面還沒滿足你我知道～但這集可以看一下，有你要的答案。」不過，許多網友看完影片後仍然未獲得解惑，頓時引爆眾人不滿情緒，紛紛砲火一致怒嗆，「請您帶同您全家人和垃圾影片滾出地球」、「要不要直接切入重點⋯」、「完全沒有我要的答案！」、「流量都要用騙的，超級可悲！」直指她根本欲蓋彌彰，事發至今仍在騙取觀看流量。

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