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金曲》擊敗方大同 排灣族歌手張淦勛《南迴之子》奪最佳作詞人獎

〔記者鍾志均／台北報導〕排灣族歌手張淦勛Giyu Tjuljaviya以《南迴之子》擊敗方大同、李竺芯等強敵，奪下「最佳作詞人獎」，他台上將獎獻給父親，謝謝太太，「感謝她支持我一直做音樂，叫我不要放棄。」

張淦勛自介是來自台東大武鄉「最美麗的部落」大鳥部落的族人，他滿懷感謝表示，「以一張族語專輯獲得中文的最佳作詞人，覺得在當代意義非常特別。」謝謝評審團將重要獎項頒給自己。

張淦勛想將獎獻給爸爸，以及南迴線上生活工作的人們，他說不管路途多遙遠：「我爸總會跟我說，下個彎就到了，不管今天雨下得多大，也會知道在烏雲之上，永遠有炙熱的太陽。」認為人生路上有很多轉彎，也有驚喜，就像今天的金曲獎一樣。

張淦勛去年發行首張族語創作專輯《雲就要翻過山》，探討自身身為都市原住民的身分認同、音樂中的人文風景與感受失去；《南迴之子》歌詞一句「我已記得所有的轉彎」囊括專輯重心，獲評審團盛讚，「文字傳達內心的真實情感」順利獲獎。

本屆「最佳作詞人獎」入圍的還有林夕《有色眼鏡》、方大同《才二十三》、李竺芯《足芳足芳》、謝銘祐《偏南風》、李格弟《允許萬物破碎》，最後由張淦勛Giyu Tjuljaviya《南迴之子》勝出。

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