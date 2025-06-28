金曲》動力火車相隔20年再奪金曲獎！甜謝「動力太太」讓他們無後顧之憂

本屆「最佳演唱組合獎」由第10度入圍的動力火車獲得。（新聞攝影組攝）

〔記者許世穎／台北報導〕第36屆金曲獎頒獎典禮6月28日將在台北小巨蛋登場，本屆「最佳演唱組合獎」由第10度入圍的動力火車獲得，擊敗包括Energy、曾獲金曲新人獎肯定的珂拉琪、雙人饒舌組合丹丹猫猫、首支恐龍創作組合恐龍的皮以及日本個性女團「新學校領袖」（ATARASHII GAKKO! ）等強敵。

成員尤秋興表示，一直覺得需要再得一次金曲獎，來獻給所有車迷還有唱片公司同仁，「當作給所有歌迷跟唱片公司同仁的感謝」，繼續致詞的他更笑虧因為「顏志琳老花看不到」，引起不少笑聲。他接著感謝參與這張專輯的林俊傑、告五人、麋先生、玖壹壹、九澤CP助陣，「因為有你們讓這張專輯更精彩！」

請繼續往下閱讀...

本屆「最佳演唱組合獎」由第10度入圍的動力火車獲得。（新聞攝影組攝）

之後尤秋興感謝兩人太太，更笑稱「感謝我們的『動力太太』，讓我們無後顧之憂！」同時不忘感謝天上的父母跟上帝，最後則感謝所有支持他們的人，還一時口誤說「一直是我們動力的…啊！」趕緊修正「是我們努力的動力！」

出道將滿28年的動力火車，曾在2005年獲頒金曲殊榮，顏志琳則說人家說十年磨一劍，這次拿獎好像隔了20年，「很開心，隔這麼久才得這個獎！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法