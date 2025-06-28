金曲》去年才切除皮脂母斑瘤 山姆殺出死亡之組奪新人王

饒舌歌手someshiit山姆以《愚公》入圍第36屆金曲獎最佳新人獎。（新聞攝影組攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕第36屆金曲獎今晚在小巨蛋登場，饒舌歌手someshiit山姆以《愚公》入圍第36屆金曲獎最佳新人獎，擊敗鄭雙雙、張淦勛、JUD 陳泳希、姑慕．巴紹、Andr等強勁對手，順利摘下新人王。

山姆領獎時感性談到：「我其實一直都覺得，最需要音樂的人是某一方面一無所有的人，謝謝我的一無所有，謝謝你們看見這樣的我。」 他從幕後走到幕前，感謝自己沒有放棄，「謝謝沒有因為害怕就放棄的自己，謝謝爸爸、哥哥、姊姊的愛跟照顧，我喜歡演出，歡迎找我演出。」

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饒舌歌手someshiit山姆以《愚公》入圍第36屆金曲獎最佳新人獎。（台視提供）

山姆在後台受訪時難掩激動，想到一起合作的樂手忍不住噴淚，「突然很想哭，這一路上樂手都很挺我，每次都擔心演出費沒辦法負擔所有人的費用，開始做專輯才感受到，原來不是只有我一個人。」 希望未來有更多機會能有別的工作。

31歲的山姆留著帥氣平頭，頭上驚見開刀後的疤痕，對此他解釋，頭上有長顆皮脂母斑瘤，去年就醫被醫生提醒需要動刀切除，避免有癌化的風險，現在已順利完成手術。

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