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八炯突現身機場揮別台灣 曝內心疲憊：我盡力了！珍重再見

八炯在最新影片中喊話台灣民眾。（翻攝自Threads）八炯在最新影片中喊話台灣民眾。（翻攝自Threads）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名反共網紅八炯在宣布罷免行動大失敗後，於今（28）日無預警在社群平台Threads上傳一段機場影片，畫面中他拖著行李準備登機，語氣平靜對著鏡頭說出：「我盡力了，現在換你們撐下去。」並感性喊出：「台灣交給你們了。」影片最後以黑底白字打上「珍重再見」。

八炯在社群平台突發布影片宣布離台。（翻攝自Threads）八炯在社群平台突發布影片宣布離台。（翻攝自Threads）

八炯透露，出境前在桃園機場接連碰到支持者，包括海關人員、換匯櫃檯與牛肉麵老闆都對他喊話加油，讓他深受感動。他表示，雖然這次罷免沒有達標，但卻讓許多原本互不相識的民眾團結一心，他說：「我們沒輸，反而贏得了鄰里的溫暖與支持。」

面對外界關心，八炯並未透露此次出國是否為短期休息還是長期離開台灣，但他明確指出，這段時間的奔走與壓力已讓他身心俱疲，「我想休息一下，也讓家人不再擔心，這段時間我太太陪著我熬過來，現在是時候還給她了。」貼文一出，大批粉絲湧入留言替他打氣，有人留言：「辛苦了，休息是為了走更遠的路。」、「已經做得很好了，接下來我們會撐起來的。」

八炯透露自己已竭盡全力，雖罷免行動失敗，但台灣還有很長的戰役。（翻攝自Threads）八炯透露自己已竭盡全力，雖罷免行動失敗，但台灣還有很長的戰役。（翻攝自Threads）

還有網友提到：「就算結果失望，你讓我們看見希望，謝謝你。」儘管罷免行動未如預期，八炯仍肯定所有志工與參與者的努力，「從北到南，無論是誰，都辛苦了。」他也呼籲大家：「民主之路不會一蹴可幾，台灣還有下一場戰役。」

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