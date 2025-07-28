《戲說台灣》女星李宇柔兒睡夢中離世 送醫搶救不治

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕本土劇女星李宇柔外型美豔，一直是《戲說台灣》御用演員，她和老公育有一對兒女。兒子牛牛罹患罕見疾病AADC（芳香族L-胺基酸脫羧酶缺乏症），10幾年來為了照顧孩子，她飽受精神壓力，她今（28日）悲曝兒子死訊，白髮人送黑髮人的痛，讓粉絲看了相當不捨。

李宇柔悲曝兒子死訊。（翻攝自臉書）

李宇柔經歷10次流產後生下兒子，她當年懷孕時，為了養胎辛苦臥床數月，但兒子一出生就罹患罕見疾病AADC（胺基酸類脫羧基酵素缺乏症），發作時會眼睛會往上吊長達12小時、全身癱軟反折如大法師，10幾年來她飽受精神壓力，甚至數度割腕輕生。

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李宇柔今天在臉書發文表示，「兒子已經走了，天堂能讓他走路，奔跑。我永遠，永遠愛他。」據《三立新聞網》報導，牛牛一早突然叫不醒，這陣子都沒有不對勁的地方，會如此突如其來驟逝，原因尚未釐清，李宇柔目前仍在醫院。

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