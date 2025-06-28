金曲》方大同遺作《夢想家》奪作曲人獎 葛萊美混音師哽咽致詞

方大同遺作《夢想家》奪作曲人獎。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕「金曲歌王」方大同抗病5年，2月離世，享年41歲，他的遺作《夢想家The Dreamer》入圍第36屆金曲獎年度專輯、華語專輯、年度歌曲、最佳作曲人、最佳作詞人5項大獎，同時先獲頒評審團獎，今（28日）在擊敗陳泳希、FunkyMo、王彙筑、林家謙、王若琳等強敵，以《才二十三》奪下最佳作曲人獎。

葛萊美混音師Eric Lau上台代為領獎，他同時也是《夢想家The Dreamer》的混音師，他說：「很感謝也很榮幸收到方媽媽的邀請來領取這個獎項，很感謝金曲獎、很感謝方大同的粉絲。」透露這張專輯從作曲、作詞到錄製，全是方大同一點一滴慢慢做出來的，「他跟我說，這張專輯比之前的作品更大同、更個人，即使那時他身體不舒服，他依然全身投入音樂創作中，他這種對音樂的執著和樂愛，真的值得我們每一個音樂人學習。」

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另一位上台的是與方大同合作多年夥伴，他表示過去十年，與方大同製作專輯，「雖然我見證過很多他製作細節，但他的音樂對我來說一直都很奇妙，每次他發給我的東西，感覺都有種默默的期待，每個音都做得很用心，電腦用得不快，但他很有耐心，慢慢把每個音做到跟他想像得一樣，他絕對不會隨便做、不會走捷徑，堅持一步一步來，做到他覺得對的音樂，就是這種態度，讓他的音樂在大家的心裡，佔了特別的位置。」

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