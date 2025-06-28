晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金曲》「去年還在唱家家和聲」 姑慕巴紹奪最佳原住民語歌手獎

賽德克族音樂人Kumu Basaw 姑慕巴紹獲得最佳原住民歌手獎。（台視提供）賽德克族音樂人Kumu Basaw 姑慕巴紹獲得最佳原住民歌手獎。（台視提供）

〔記者許世穎／台北報導〕第36屆金曲獎今（28日）晚在小巨蛋登場，最佳原住民語歌手獎由以首張族語專輯《Qrasun格拉孫》入圍的賽德克族音樂人Kumu Basaw 姑慕巴紹獲得，她上台時感謝所有評審老師的肯定，以及製作團隊、企劃監製，更感謝所有家人、族人，更感性謝謝父母從小省吃儉用的栽培。

Kumu Basaw 姑慕·巴紹以首張族語專輯《Qrasun格拉孫》一舉入圍本屆金曲獎年度專輯獎、最佳原住民語專輯獎、最佳編曲人獎、最佳原住民語歌手獎以及最佳新人獎5項大獎。

賽德克族音樂人Kumu Basaw 姑慕巴紹獲得最佳原住民歌手獎。（台視提供）賽德克族音樂人Kumu Basaw 姑慕巴紹獲得最佳原住民歌手獎。（台視提供）

她在最佳原住民語歌手獎擊敗包括阿布絲ABUS、Morikilr孔亞明、桑布伊、戴曉君以及曾妮Dremedreman等強勁對手獲獎，上台時笑說去年還在金曲獎上唱家家的和聲，更感謝她一直努力唱歌，而媽媽一直努力煮飯給她吃今年不僅入圍還順利得獎，相當感動。

賽德克族音樂人Kumu Basaw 姑慕巴紹（中，繫紅腰封者）感謝家人支持。（新聞攝影組攝）賽德克族音樂人Kumu Basaw 姑慕巴紹（中，繫紅腰封者）感謝家人支持。（新聞攝影組攝）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中