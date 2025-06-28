金曲》「去年還在唱家家和聲」 姑慕巴紹奪最佳原住民語歌手獎

賽德克族音樂人Kumu Basaw 姑慕巴紹獲得最佳原住民歌手獎。（台視提供）

〔記者許世穎／台北報導〕第36屆金曲獎今（28日）晚在小巨蛋登場，最佳原住民語歌手獎由以首張族語專輯《Qrasun格拉孫》入圍的賽德克族音樂人Kumu Basaw 姑慕巴紹獲得，她上台時感謝所有評審老師的肯定，以及製作團隊、企劃監製，更感謝所有家人、族人，更感性謝謝父母從小省吃儉用的栽培。

Kumu Basaw 姑慕·巴紹以首張族語專輯《Qrasun格拉孫》一舉入圍本屆金曲獎年度專輯獎、最佳原住民語專輯獎、最佳編曲人獎、最佳原住民語歌手獎以及最佳新人獎5項大獎。

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賽德克族音樂人Kumu Basaw 姑慕巴紹獲得最佳原住民歌手獎。（台視提供）

她在最佳原住民語歌手獎擊敗包括阿布絲ABUS、Morikilr孔亞明、桑布伊、戴曉君以及曾妮Dremedreman等強勁對手獲獎，上台時笑說去年還在金曲獎上唱家家的和聲，更感謝她一直努力唱歌，而媽媽一直努力煮飯給她吃今年不僅入圍還順利得獎，相當感動。

賽德克族音樂人Kumu Basaw 姑慕巴紹（中，繫紅腰封者）感謝家人支持。（新聞攝影組攝）

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