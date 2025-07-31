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娛樂 最新消息

魏如萱小21歲男友與金曲歌后特別有緣 絕美網紅女友若盈中了魔咒

網紅若盈（右）和Ian的感情狀態讓網友充滿好奇。（翻攝自IG）網紅若盈（右）和Ian的感情狀態讓網友充滿好奇。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕42歲的金曲歌后魏如萱離婚3年新戀情曝光，對象是年紀僅有她一半，21歲的網紅Ian，雖然魏如萱認愛，但Ian的絕美網紅女友若盈經紀人卻稱兩人目前是處在感情冷靜期，因此三人之間的感情狀況是否有重疊也變得複雜，也讓網友討論度特別高，有人支持魏如萱勇敢做自己、大膽去愛；也有不少網友抨擊她，發現她之前還去若盈的社群發文按讚，質疑有種「挑釁」意味。

Ian傳出和金曲歌后交往。（翻攝自YouTube）Ian傳出和金曲歌后交往。（翻攝自YouTube）

事實上在爆出Ian和金曲歌后魏如萱交往前，他也和另一位金曲歌后艾怡良有連結，因為幾個月前他和女友若盈都被選上演出艾怡良的MV《給她的話》，當時若盈還分享拍攝現場花絮並談到：「沒想到有這麼一天，我跟Ian會有共同作品，艾怡良《給她的話》，我們一起在MV演青春情侶（現實也是啦）。」因為原本就是情侶，因此演起情侶更為自然。

艾怡良（左）MV找來若盈演出。（翻攝自YouTube）艾怡良（左）MV找來若盈演出。（翻攝自YouTube）

若盈還說：「認真讀劇本的我們，跑來跑去的我們，尋找Ian的我，討論劇本的我們，有點累的我們」，對於當時拍艾怡良MV留下難忘印象。特別的是，《給她的話》這首歌是由艾怡良和蔡康永共同填詞，網友回頭再看這首歌詞，覺得若盈彷彿中了「魔咒」，因為歌詞提到「留戀有過的輕狂，感慨曾經為了誰蕩漾，身邊所有朋友啊，都很難再愛了吧！怎麼有點心慌，愛不愛都是日常」。

若盈（左）和Ian在MV裡也是扮演情侶。（翻攝自YouTube）若盈（左）和Ian在MV裡也是扮演情侶。（翻攝自YouTube）

另外艾怡良歌中還提到「什麼是愛不懂，卻強求在其中，握越緊手越痛，越堅持越失落」，當時拍MV，若盈有落淚情節，如今在MV中和Ian牽手的畫面，已變成魏如萱牽手Ian看畫展，也許正如艾怡良和蔡康永在歌詞中所寫「如果存在是無常，那麼愛人是一種重量」、「活著沒有對錯，只有經過」。

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