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娛樂 最新消息

金曲》落日飛車《AAA》30分鐘抱2大獎 錄音師「叫不到車」缺席

落日飛車以《AAA》奪最佳演唱錄音專輯獎。（台視提供）落日飛車以《AAA》奪最佳演唱錄音專輯獎。（台視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕落日飛車以《AAA》入圍第36屆金曲獎7項大獎，頒獎典禮才開始半小時就開胡2項大獎，分別是最佳MV獎及最佳演唱錄音專輯獎，落日飛車主唱「國國」代為領獎，透露錄音師因叫不到車，無法趕到現場一起領獎，也成為典禮另類的插曲。

落日飛車《AAA》的主要錄音人員為SangHyun Cho、HyeSeok Oh、王昱辰、YJ （Moollon）、劉先彬，主要混音人員Norman Nitzsche，主要母帶後製人員Norman Nitzsche。主唱國國上台代為領獎，笑說：「我們其實是一個樂團啦，我們雖然說是獨立樂團，但也沒自己錄音，不是我們自己錄的，是因為我們的錄音師叫不到車，所以他到現在還趕不到現場。」

落日飛車主唱「國國」代為領最佳演唱錄音專輯獎，不過錄音師因叫不到車，無法趕到現場一起領獎。（台視提供）落日飛車主唱「國國」代為領最佳演唱錄音專輯獎，不過錄音師因叫不到車，無法趕到現場一起領獎。（台視提供）

國國透露，在台灣的錄音師是「老王」王昱辰，「他剛剛跟我們說他還在改一個，就是改一個，還有另外一個樂團也在錄一個今年會發行的一個有趣的作品，所以他真的叫不到車。那這邊我真的就要超級即興地感謝幾位錄音師，有所謂韓國的Cho，韓國的Oh，還有台灣的老王，還有台灣跟韓國混血的James，然後我們在韓國錄音的Moollon 的老闆 YJ，然後還要感謝我們在德國的混音師 Norman，所以想讓大家知道這個作品真的是非常的國際化，謝謝大家！」

韓國導演Rafhoo以《Antenna》奪得最佳MV獎。（台視提供）韓國導演Rafhoo以《Antenna》奪得最佳MV獎。（台視提供）

韓國導演Rafhoo以《Antenna》奪得最佳MV獎，他上台感謝評審的肯定，並感謝參與MV的夥伴。他在入圍感言提到，感謝金曲獎給他這項令人難以置信的榮譽，「這個MV對我來說意義重大，影片中的小男孩變成了導演。一路走來，如果沒有參與MV的每個人，當然還有Greg和Leah，這個獎項是不可能實現的。感謝 HYUKOH和Sunset Rollercoaster創作的這首優美的歌曲。」

韓國導演Rafhoo以《Antenna》奪得最佳MV獎。（台視提供）韓國導演Rafhoo以《Antenna》奪得最佳MV獎。（台視提供）

《Antenna》找來許光漢、竇靖童演出，兩人在MV穿梭在海邊、家景、車上，關係看起來既親密又疏離，讓不少觀眾好奇角色的關係。Rafhoo曾在社群分享幾張自己與妹妹的童年照，兄弟在照片中的動作、神情就和MV裡的許光漢、竇靖童一模一樣，這才讓大家知道，MV劇情與Rafhoo的童年回憶有關。

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