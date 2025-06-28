金曲》戴曉君奪最佳原住民語專輯獎！哽咽：別再叫我考公務員

戴曉君《VAIVAIK 尋走》打敗其他入圍者拿下獎座。（台視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕第36屆金曲獎頒獎典禮今（28）日於台北小巨蛋盛大展開，本屆最佳原住民語專輯獎共有6件入圍，其中由戴曉君《VAIVAIK 尋走》打敗其他入圍者拿下獎座。

Kumu Basaw 姑慕·巴紹奪得最佳原住民語歌手獎。（台視提供）

Kumu Basaw 姑慕·巴紹稍早拿下最佳原住民語歌手獎，真情流露直呼：「苦難是化了妝的祝福」；緊接著頒發最佳原住民語專輯獎，入圍的有張淦勛 Giyu Tjuljaviya《雲就要翻過山》、Morikilr 孔亞明《kamawan za kavung 像帽子一樣》、阿布絲・塔娜比瑪《QUEENDOM》、Kumu Basaw 姑慕·巴紹《Qrasun 格拉孫》、桑布伊《mudalrep 靠近》以及戴曉君《VAIVAIK 尋走》，最後獎項由戴曉君抱回。

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戴曉君《VAIVAIK 尋走》打敗其他入圍者拿下獎座。（台視提供）

戴曉君上台就激動哽咽，感謝金曲獎與評審，也不忘謝謝他的部落家鄉、團隊與經紀人，謝謝金曲獎 謝謝評審 開口就哽咽 謝謝部落家鄉 謝謝團隊與經紀人，戴曉君透過音樂與世界交流交朋友，「我想說，台灣在望（放）眼國際時，也要看看身邊的族群，這麼美麗的文化，發現自己的價值，這才是我們可以帶去世界的。」她還戴起帽子感謝天上的爸爸，「雖然他一直叫我考公務員，希望他祝福我不要再叫我考公務員了，也謝謝我媽媽，在我人生跌入谷底時，很認真陪伴我，煮飯給我吃。」

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