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天心怒了 曬辣照竟輸老公切西瓜 再放送大尺度

天心不服泳裝照輸給老公切西瓜的影片，再發第二波辣照。（翻攝自臉書）天心不服泳裝照輸給老公切西瓜的影片，再發第二波辣照。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星天心本月10日大方曬出老公「金先生」幫她拍的泳裝照，沒想到點閱卻輸給老公切西瓜的影片，這讓天心氣嘟嘟的大喊不藏私，重新發一次，這次一定要贏過「切西瓜」。

天心的好身材只有老公金先生最懂。（翻攝自臉書）天心的好身材只有老公金先生最懂。（翻攝自臉書）

天心在社群發文嬌嗔：「看金先生的相簿時發現這幾張照片……（吐舌表情符號）不管……我不私藏要再發一次」接著她透露自己不私藏的原因「前幾天金先生切西瓜的影片，點閱人數超過我的泳裝照片…這樣對嗎？你們來說說……」。

天心身材凹凸有致。（翻攝自臉書）天心身材凹凸有致。（翻攝自臉書）

只見照片中的天心穿著連身泳裝依然無法遮擋她的火辣性感，凹凸有致的身材加上一雙白皙長直美腿，讓人想不透怎麼會輸給切西瓜。照片裡的天心皮膚又白又嫩，簡直人間尤物，天心覺得老公是攝影師，會私藏在自己相簿裡的作品一定是最棒的。

天心一雙白皙長腿令人羨慕。（翻攝自臉書）天心一雙白皙長腿令人羨慕。（翻攝自臉書）

天心與韓籍攝影師老公金英敏結婚9年，這些泳裝辣照自然也是從老公視角拍攝，兩人雖然保持遠距離婚姻，但經常探望彼此，保持愛情新鮮度。

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