偶像劇男神表態了！「726浮起來」網秒懂選區在哪

〔娛樂頻道/綜合報導〕全台最大規模罷免案投票將在明(26)日登場,不少藝人發聲表態立場,「偶像劇男神」李至正昨(24)也在社群發文表示,台灣的民主不是空泛的口號,而是每一個人民的日常實踐,並提醒民眾投票記得帶3寶。

李至正提醒民眾投票記得帶身分證、印章和投票通知單。(資料照)

李至正喊話,「台灣的民主不是空泛的口號,而是每一個人民的日常實踐」,提醒民眾投票時記得帶身分證、印章和投票通知單。他指出,未帶投票通知單並不影響投票,但會延長現場查驗時間,建議事先記下選舉人名冊號次,並提到中選會提醒,如果投票日前2天(24日),仍未收到投票通知單的話,可洽當地里長、里幹事或至戶籍地鄉鎮市區公所反映。

李至正透露,自己選區在松山、信義區。(資料照,記者王藝菘攝)

有趣的是,李至正的貼文中寫道,「『你們的』潛艦浮起來就給錢,『我們的』淺見726就浮出來給妳看」,讓網友一看就秒懂,他的選區在松山、信義區,因為該區的立法委員徐巧芯過去曾在立法院嗆聲,「海上測試成功、驗收就有錢了啦,就怕你浮不起來,先浮起來再說,海鯤號先浮起來再講,浮起來就有錢了好不好?!」

事實上,李至正4月就曾公開戶籍在松山、信義這個選區,表示自己有行使公民權利,「If you know, you know(懂的人就會懂),我愛台灣!」

