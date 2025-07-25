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娛樂 最新消息

偶像劇男神表態了！「726浮起來」網秒懂選區在哪

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕全台最大規模罷免案投票將在明（26）日登場，不少藝人發聲表態立場，「偶像劇男神」李至正昨（24）也在社群發文表示，台灣的民主不是空泛的口號，而是每一個人民的日常實踐，並提醒民眾投票記得帶3寶。

李至正提醒民眾投票記得帶身分證、印章和投票通知單。（資料照）李至正提醒民眾投票記得帶身分證、印章和投票通知單。（資料照）

李至正喊話，「台灣的民主不是空泛的口號，而是每一個人民的日常實踐」，提醒民眾投票時記得帶身分證、印章和投票通知單。他指出，未帶投票通知單並不影響投票，但會延長現場查驗時間，建議事先記下選舉人名冊號次，並提到中選會提醒，如果投票日前2天（24日），仍未收到投票通知單的話，可洽當地里長、里幹事或至戶籍地鄉鎮市區公所反映。

李至正透露，自己選區在松山、信義區。（資料照，記者王藝菘攝）李至正透露，自己選區在松山、信義區。（資料照，記者王藝菘攝）

有趣的是，李至正的貼文中寫道，「『你們的』潛艦浮起來就給錢，『我們的』淺見726就浮出來給妳看」，讓網友一看就秒懂，他的選區在松山、信義區，因為該區的立法委員徐巧芯過去曾在立法院嗆聲，「海上測試成功、驗收就有錢了啦，就怕你浮不起來，先浮起來再說，海鯤號先浮起來再講，浮起來就有錢了好不好？！」

事實上，李至正4月就曾公開戶籍在松山、信義這個選區，表示自己有行使公民權利，「If you know, you know（懂的人就會懂），我愛台灣！」

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