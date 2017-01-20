2NE1告別新歌看新聞才知道 敏智貼4人合照發文：感觸良多

已經宣告解散的2NE1將在21日發表告別新歌，在之前就已經退團所以未能參與的前成員敏智（右）透露自己是看到新聞才知道的。（合成圖，翻攝自推特、敏智Instagram）

〔記者陳昱均／綜合報導〕身為南韓3大娛樂龍頭經紀公司之一的「YG娛樂」，在去年11月25日正式宣布旗下當紅女團「2NE1」在成軍7年之後，由於老么敏智已在5月正式退團並離開公司，朴春也決定不再續約，讓之後成員們很難繼續進行活動，因此共同做出了解散的決定，讓不少粉絲難過到不行。而19日「YG娛樂」又宣布2NE1剩餘的3名成員將於21日發表最後一首作品《Goodbye》，來當做送給Black Jack（2NE1的粉絲名）們「最後的禮物」，同時也讓成員們能夠透過這首告別歌曲好好與粉絲道別；現在已經退團並且沒有參與這首告別歌曲的敏智，看到這個消息後，今天也在Instagram上抒發自己感慨萬千的心情。

除了敏智外的3位2NE1成員，都有參與告別歌曲《Goodbye》的演唱，音源則將於21日凌晨0時公布。（翻攝自YG官方推特）

敏智今天（20日）在Instagram上PO出了過去2NE1 4名成員一起拍攝的2張宣傳照，並透露：「2NE1的最後一首音源發布消息，我是通過新聞才知道的，對此真的感慨良多」，她還說這情況讓她感到相當遺憾，因為自己作為曾經2NE1的一員，得到了許多愛與支持，因此她與其他3名成員也仍然一樣抱持著非常感謝大家以及想要與粉絲們進行最後道別的心情，而除了感謝粉絲一路以來的支持與愛護外，敏智仍然十分有義氣地寫道：「請大家多多關注我們成員CL姊姊、朴春姊姊、Dara姊姊還有我，在未來追求各種不同事業發展時的活動，也請給予我們溫暖的應援」，4人照片配上敏智溫暖惋惜的文字逼哭不少粉絲，直呼：「不管是否分開，妳們還是一家人」、「妳們永遠都是我們的2NE1！​」

敏智今在Instagram上PO出4人過去合照，同時感性抒發自己從新聞得知新歌消息後感慨萬千的心情。（翻攝自敏智Instagram）