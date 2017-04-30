男神就在你身邊！粉絲吃飯撞見金宇彬申敏兒約會

金宇彬和大5歲人氣女星申敏兒交往近2年，感情穩定。（翻攝自韓網）〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣男星金宇彬前年認愛大5歲女星申敏兒，至今已穩定交往近2年，2人檯面上雖相當低調，鏡頭前不會主動談及情事，但私下約會也不會刻意遮掩，態度相當大方，日前有泰國民眾前往南韓旅遊，就幸運在餐廳內發現金宇彬和申敏兒一起用餐的身影，因2人沒有特別遮掩，粉絲一眼就能認出，不過他們不想打擾小倆口相處，只有遠遠的觀察，並未上前要求簽名或合照。

照片中金宇彬穿著休閒的黑色上衣，放下瀏海，打扮相當休閒，短髮的申敏兒則坐在他對面，該名網友表示申敏兒本人很美、身材也超好，即使很想跟2人合照，但不想打擾小倆口的約會時光，因此只有遠遠的拍下一張照片，照片流出後，讓網友直呼：「近距離遇到偶像超幸運！」

有泰國民眾前往南韓旅遊，在餐廳巧遇正在約會中的金宇彬與申敏兒。（翻攝自apaigunter臉書）

有泰國民眾前往南韓旅遊，在餐廳巧遇正在約會中的金宇彬與申敏兒。（翻攝自apaigunter臉書）