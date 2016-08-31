陪審強姦案有陰霾 泰勒絲被解除職務
2016/08/31 11:38
泰勒絲擔任陪審員，和旁人有說有笑，被現場民眾拍下。（翻攝自推特）
〔娛樂頻道／綜合報導〕日前美國音樂盛事「MTV音樂大獎」（VMA）落幕，但小天后泰勒絲卻沒有現身，盛傳她是不想和死對頭肯伊威斯特和金卡達夏夫婦同個場子，不過事實證明她有別的事要忙，不是忙著跟湯姆希德斯頓約會，而是去盡國民義務，回家鄉納許維爾擔任陪審員。
據《中國時報》報導，因她擔任陪審員的案件涉及綁架和強姦，在開庭前，法官曾詢問陪審團是否會有偏頗心態，泰勒絲表示自己先前也有一樁被騷擾案在審理，擔心自己無法公正審理，最後法官決定解除陪審員職務，而大明星難得回鄉，為純樸的小鎮帶來不小騷動，雖然脂粉未施，仍在陪審團中顯得特別耀眼，不少人請求合照，她也都來者不拒，相當親民。
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