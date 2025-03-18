鬼鬼未婚生女親曝內情 心疼受虐兒剴剴痛心發聲了

鬼鬼今天出席台北時裝周活動。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「鬼鬼」吳映潔今天出席台北時裝周活動，升格當媽的她母愛滿溢，近來看到男童剴剴遭保母姊妹施虐的社會案件非常痛心，她在IG轉發呼籲大眾關心這項議題，受訪表示：「小朋友是天使，不能這樣對待他們。」

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鬼鬼選擇未婚生女，透露是自己勇敢的決定。（記者潘少棠攝）

鬼鬼選擇未婚生女，透露是自己勇敢的決定，提到寶貝女兒「妹子」，她笑說：「覺得小孩很可愛，可是哭太久會很崩潰，還是要有耐心。」現在已經沒有哺乳，正在努力甩肉中。

鬼鬼打算生一個孩子就足夠。（記者潘少棠攝）

鬼鬼表示，目前打算生一個孩子就足夠，現階段最重要的是，就是要努力打拚賺奶粉錢，「我還有很多事要做，如果家裡非常有錢，當然可以一直陪小孩，但我是獨立個體，還是要適時放手去工作。」鬼鬼才飛去韓國工作，今天回到台灣出席時尚活動，希望可以有滿滿的工作上門，喊話很想拍新戲。

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