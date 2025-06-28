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金曲》馬兆駿得特別貢獻獎！9旬老母台下掉淚 巫啟賢致敬故友

馬兆駿得到特別貢獻獎。（本報資料照，記者陳逸寬攝）馬兆駿得到特別貢獻獎。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕本屆金曲獎特別貢獻獎頒給音樂人「馬爺」馬兆駿與翁孝良，兩人皆對華語流行音樂有深遠影響。馬兆駿曾經製作過劉文正、黃鶯鶯等歌手的專輯，也創作出《木棉道》、《七月涼山》等經典作品，奠定校園民歌基礎。馬兆駿妹妹馬毓芬哽咽表示：「這座獎是我哥哥一生奉獻給音樂的最閃耀的勳章！」

馬兆駿媽媽、女兒、妹妹馬毓芬。（新聞攝影組攝）馬兆駿媽媽、女兒、妹妹馬毓芬。（新聞攝影組攝）

馬兆駿的大女兒馬永蒂表示，爸爸是她這輩子景仰的目標，馬兆駿在自己所熱愛的事務上注入新血，馬永蒂說，生命會影響生命，會把爸爸的精神傳承下去；而小女兒馬永恩則說，「我們三個小孩會帶著母親，繼續提筆完成父親當年未完成的樂章。」馬毓芬表示，今天能站在這裡幫哥哥領獎心情激動又感動，提到此刻94歲的媽媽與家人一起見證這個時刻，「感謝金曲獎評審們，這座獎是我哥哥一生奉獻給音樂的最閃耀的勳章。」

頒獎典禮上，巫啟賢擔任獻獎人並以歌聲緬懷好友馬兆駿，帶來經典歌曲《我要的不多》。巫啟賢提到馬兆駿是他的製作人、老師，「他教會我一輩子老老實實唱歌，用真摯情感面對每首歌曲，他是我肝膽相照的兄弟，他的音樂故事安慰了千萬人的心，也許多年以後不知道有多少人叫得出他的名字，但我想他的作品會永遠常駐在人們的心裡。」

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