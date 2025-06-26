遊澎湖遭海鮮店老闆嗆聲 尹到怡再發3點聲明致歉、捐5萬做公益

韓國女團「FANATICS」成員尹到怡前到澎湖生蠔店用餐，卻遭到老闆一頓碎念，對方甚至直接收走餐點，態度相當不佳。（翻攝自YT）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕目前定居台灣的南韓女團「FANATICS」成員尹到怡，近日在YouTube頻道揭露於澎湖消費旅遊的不愉快經驗，引發外界熱議，在事件延燒多日後，尹到怡昨再度發文說明，除強調她們抵達店家的時間晚上9點多，以及沒有惡意剪輯，她也提到對於事件造成這麼大的風波，甚至上升到整個澎湖感到抱歉，並指「只是對當天的用餐體驗感到不開心，並非對整個澎湖」，同時表示要捐款5萬元給澎湖家扶基金會，po文也秀出捐款證明。

尹到怡22日晚間在YT上傳以「韓國人來台灣幾年……最不開心的一次經驗 是因為我是韓國人才這樣對我嗎？還是在開玩笑？」為題的影片，內容透露前往澎湖海鮮名店用餐，卻遭到老闆一頓碎念，對方甚至直接收走餐點，態度相當不佳。透過影片可看到老闆再對話間有輕佻言行，稱「你們這樣子美麗的小姐喔，這樣三更半夜，還在做什麼事情我不知道。但那都不是重點，重點是齁，你們要知道什麼叫真相，就是要花錢……」。

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老闆還說，「這麼晚吃什麼東西啦，表示你們誠意不夠，啊我的誠意喔，超過超過你們的1萬倍，啊不然誰會理你們。我的聲音齁，在你的錄音裡面齁，就是會讓你們紅，你們如果賺到錢啊，你們自己講，賺到錢後要怎麼回饋我？」

尹到怡昨再度發文說明，除強調她們抵達店家的時間晚上9點多，以及沒有惡意剪輯，她也提到對於事件造成這麼大的風波，甚至上升到整個澎湖感到抱歉，並承諾將捐款5萬元給澎湖家扶基金會5萬元，她也秀出捐款證明。（圖擷自IG）

店家爭議言論也引發外界撻伐，有網友為此刷負評，不過後續老闆也接受媒體訪問，控訴尹到怡與李家儀抵達餐廳時已接近午夜，大約11至12點左右，並質疑對方並無事先告知就開始拍攝，讓老闆感覺不受到尊重。

此事不僅掀起外界熱議，澎湖縣長陳光復也發文致歉，之後更與副縣長、秘書合體拍片，再次向尹到怡致上萬分歉意。

尹到怡昨晚於社群再度發出3點聲明，其中針對老闆控訴，尹到怡抵達餐廳時間已接近午夜，尹到怡回應「我們是21點多到、23點左右離開。Google地圖上寫的營業時間是到晚上12點，不是老闆說的三更半夜、超過12點」。

針對有部分評論質疑她上傳的影片並非全程拍攝，甚至質疑有遭剪輯、刻意蹭流量牟利，尹到怡也強調「我所上傳的影片內容，並沒有剪輯成只對我有利的版本。有人問為什麼影片裡沒有拍到老闆收走食物之前的畫面，是因為經過前面的對話，我已經不想拍攝與老闆對話的過程，所以在那之前就停止了錄影」。

尹到怡也說明，在餐點上桌時，原本想拍攝一下吃幾口的畫面，「當我準備重新開始錄影的時候，老闆突然生氣並把食物收走了。沒有被錄下來的那段對話，其實並沒有什麼特別的內容」。

尹到怡也指出，「如果因為拍攝讓老闆感到不悅，對此我真心表示歉意」、「打招呼聊天時，老闆已經知道我是YouTuber，之後才開始拍影片中那段對話，但手機一直是拍我自己，我們也不知道老闆因此不高興，如果當時老闆直接對我說『請不要拍攝』，我一定會馬上停止錄影」。

尹到怡也說，「這次造成這麼大的風波，我沒有預期到，事件上升到整個澎湖，我很抱歉。我捐款至澎湖家扶基金會50000元整，這是我的能力所及，可以做的事」、「非常抱歉，影響其它店家，以及整個澎湖的紛擾。再次說明，我只是對當天的用餐體驗感到不開心，並非對整個澎湖」。

發文全文如下︰

大家好 關於澎湖影片，我想整理一下我的立場。

一直以來我都沒有表達任何立場，是因為我不希望事情繼續擴大。

但我希望能解釋一些誤會

講出來我心情也會比較放鬆

1.

我們是21點多到、23點左右離開。

Google地圖上寫的營業時間是到晚上12點

不是老闆說的三更半夜、超過12點

當我們抵達店家的時候，有幾位客人剛好要離開。

我們當時有詢問老闆是否可以用餐。

如果老闆當下說已經打烊了，我們原本會立刻前往其他店家。

但老闆並沒有說已經結束營業，也沒有說不能賣餐點。

2.

我所上傳的影片內容，並沒有剪輯成只對我有利的版本。

有人問為什麼影片裡沒有拍到老闆收走食物之前的畫面

是因為經過前面的對話，我已經不想拍攝與老闆對話的過程，

所以在那之前就停止了錄影。

只是餐點到的時候我想拍攝一下我吃幾口的畫面

而當我準備重新開始錄影的時候，老闆突然生氣並把食物收走了。

沒有被錄下來的那段對話，其實並沒有什麼特別的內容。

當時女老闆不在場，而老闆使用台語與中文交錯講話，

我們聽不太懂，只是出於禮貌對他微笑。

但老闆卻對我們說：「你們笑什麼？」接著就把餐點收走了。

直到現在我還是不明白老闆所說的「一半」是指什麼意思，

我們當下也沒特別回答甚麼，只是笑，所以覺得不會有讓他誤會生氣的地方

這部分我跟家儀完全記得，我們認為就是老闆喝很醉

3.

如果因為拍攝讓老闆感到不悅，對此我真心表示歉意。

我來澎湖只是記錄當天所拜訪的所有店家和旅遊行程

我剛進店時只拿手機非常近地拍攝我的臉

打招呼聊天時，老闆已經知道我是YouTuber，之後才開始拍影片中那段對話，但手機一直是拍我自己

我們也不知道老闆因此不高興

如果當時老闆直接對我說「請不要拍攝」，我一定會馬上停止錄影。

以上就是我想表達的全部立場。

我真心希望這件事不要擴大到整個澎湖，我只是想分享在那間餐廳的不舒服心情而已。

我第一次到澎湖旅遊，整體經驗非常滿意，也有很多非常親切的人們，未來想帶家人和朋友再來玩。

在這幾年拍片中，我也知道台灣有非常多好人，正是因為有這些善良又熱情的人

我才能在台灣適應得很好，並過得很開心。

這次造成這麼大的風波，我沒有預期到，事件上升到整個澎湖，我很抱歉

我捐款至澎湖家扶基金會50000元整 這是我的能力所及 可以做的事

非常抱歉 影響其它店家 以及 整個澎湖的紛擾

再次說明，我只是對當天的用餐體驗感到不開心，並非對整個澎湖

感謝大家，今後我會繼續拍影片分享美食、風景和生活

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