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娛樂 最新消息

毛利小五郎很能打！柯南《獨眼的殘影》首日票房衝破1518萬奪冠

圍繞在毛利小五郎的劇場版《名偵探柯南 獨眼的殘像》票房亮眼。（翻攝自X）圍繞在毛利小五郎的劇場版《名偵探柯南 獨眼的殘像》票房亮眼。（翻攝自X）

胡御柔／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕柯南劇場版系列第28彈作品《名偵探柯南 獨眼的殘像》，台灣在6月25日上映，首日票房高達1518萬元，勇奪當日全台票房排行榜冠軍，中年大叔小五郎也很能打。

該片由重原克也執導，櫻井武晴編劇，背景首次以長野縣為舞台，圍繞在毛利小五郎與長野縣警三人組之間的故事。截至6月22日為止，日本累計票房突破141.7億日圓（約台幣29.76億元），已超越2023年《黑鐵的魚影》的上映成績，名列柯南電影系列作品票房第2名。

隨著《名偵探柯南 獨眼的殘像》突破百億大關，代表柯南連連續3年都達成百億成就，票房十分驚人。前兩作分別為《黑鐵的魚影》（2023）、《100萬美元的五稜星》（2024）。對於票房的好成績，原作者青山剛昌也畫毛利小五郎醉酒圖慶祝。

青山剛昌畫毛利小五郎，慶祝《名偵探柯南 獨眼的殘像》票房佳績。（翻攝自X）青山剛昌畫毛利小五郎，慶祝《名偵探柯南 獨眼的殘像》票房佳績。（翻攝自X）

柯南迷們看完電影之後，票根請不要無視或丟棄，記得將票根寄回片商普威爾參加抽獎，有機會獲贈全套的柯南電影BD或DVD，或是一組4款的A3厚磅海報。《 名偵探柯南 獨眼的殘像》現正熱映中。

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