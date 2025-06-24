薩泰爾切割賀瓏、博恩退追IG 網友質疑不單純

〔記者王靖惟／台北報導〕喜劇演員賀瓏日前被網友直擊，與《賀瓏夜夜秀》女主持人、同為薩泰爾娛樂的女同事Albee一起現身日本大阪梅田藍天大樓觀景台，兩人互動親密、進行捧臉殺，牽手自拍宛如熱戀情侶，卻在緋聞升溫之際，賀瓏所屬經紀公司薩泰爾突發聲明，證實「賀瓏已與公司結束合作關係」，也等同宣告他正式離開由博恩創立的薩泰爾娛樂，隨即傳出博恩、宜岑等人紛紛都退追賀瓏IG。

賀瓏已正式離開薩泰爾娛樂，並發表聲明。（資料照，記者陳逸寬攝）

薩泰爾娛樂23日發出聲明宣布與喜劇演員賀瓏「理念不合」終止合約，賀瓏事後證實與薩泰爾分道揚鑣，並感性表示：「謝謝薩泰爾多年來對我的栽培，真心感謝。」，透露自己昨天被告知此事，同時也在文中坦承已故喜劇演員天殘是他的前女友，相關動作令人錯愕，賀龍表示兩人已於4月6日和平分手，無關第三者。「這是我第一次，也希望是最後一次回應與前女友相關的事。」

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但賀瓏遭薩泰爾大動作切割，如今官方平台、博恩、宜岑等人紛紛都退他IG追蹤，讓網友直呼「案情不單純」。對此，薩泰爾目前僅切割聲明，對於後續不再回覆。

賀瓏近年爭議不斷，先前賀瓏在節目中，因為王志安模仿及嘲諷陳俊翰律師，賀瓏未即時制止，引發網友批評歧視身障者，事件爆發當時博恩看到賀瓏還拍他的肩膀給予安慰，並說「你沒有做錯太多事情！」。更稍早前還有龍Ｋ事件、並在辯論型節目中提劉真辛龍傷痛往事，然而薩泰爾還是將《博恩夜夜秀》主持權交由賀瓏，節目改名《賀瓏夜夜秀》，並搭配女助理Albee一起主持，信任度極大。

但現在官方平台、博恩、宜岑等人紛紛都退他IG追蹤令人惋惜不已，也有人覺得案情不單純，「感覺背後還有更大的原因」但薩泰爾方面尚未對此疑惑做出回應，而至於與Albee是否真的戀愛中，雙方目前尚未公開正面回答。

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