尹到怡、澎湖生蠔店「各說各話」 老闆怒嗆：無告知就拍攝不尊重人！

韓國女團「FANATICS」成員尹到怡到澎湖生蠔店用餐，體驗不佳。（翻攝自YT）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團「FANATICS」成員尹到怡近年定居台灣，目前以個人身分經營YouTube頻道，昨（22）上傳到澎湖旅遊的影片，她日前前往澎湖海鮮名店「阿家生蠔」用餐，卻遭到老闆一頓碎念，對方甚至直接收走餐點，態度相當不佳，掀起熱議。不過，店家老闆今（23）日出面受訪，雙方說詞卻有出入。

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尹到怡與老闆說詞不一，真相有待釐清。（翻攝自YT）

今日老闆出面受訪，根據《三立新聞網》報導，老闆指出尹到怡與李家儀抵達餐廳時已接近午夜，大約11至12點左右，雖然已經收攤，不過見到對方特意前來，還是重新開灶。怎料，對方並無事先告知就開始拍攝，讓老闆感覺不受到尊重，當下只是表達自己的心情：「一個人去到一個陌生的國家，要拜訪那個國家裡面的人，是不是要事先知會『我是什麼身分，看你有沒有意願』再來？三更半夜，都超過12點多了！」。

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不過，尹到怡在影片留言區解釋，Google顯示的營業時間是到凌晨12點，而自己是晚間9點多到達生蠔店，與老闆說詞不一，雙方各說各話，事件有待釐清。

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