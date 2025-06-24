天殘早知道「賀瓏跟Albee的事」？ 好友曝未公開遺書內容

喜劇演員賀瓏近日風波不斷。（翻攝自臉書）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕喜劇演員賀瓏近日風波不斷，日前被目擊與女星Albee親密互動，隨後遭經紀公司薩泰爾解約，就連過去與已故喜劇演員「天殘」的感情也引起爭議。他23日證實這段舊情，並公開女方遺書，稱分手原因並非第三者介入，對此，天殘閨密林妍霏今（24日）爆料，其實還有一封紙本遺書，裡頭有提到「賀瓏和Albee的事」。

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林妍霏在社群發文表示，天殘在離世前寫了一封遺書PO在私人帳號，內文是為了安慰親友，如今看見賀瓏為了自保公開遺書，感到相當遺憾。



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值得注意的是，林妍霏在文中譴責，賀瓏在知道有「紙本遺書」的情況下，選擇將天殘私人帳號裡的遺書公開，此外，她也公開天殘過世當天與賀瓏的聊天紀錄，只見她對賀瓏說，「你跟Albee的事，天殘只跟碩修講而已」，賀瓏詢問「碩修跟你說的嗎？」林妍霏則回應，「玉姐有看遺書」，種種線索被外界解讀，除了社群帳號裡的遺書之外，還有一封未公開的遺書。

林妍霏公開在天殘離世當天與賀瓏的對話。（翻攝自IG）

對於賀瓏公開天殘私帳裡的遺書，林妍霏感嘆，喜劇圈的朋友，從一開始到賀瓏發文之前都在等他真心對談、一起面對、處理這個傷痛，但賀瓏卻避重就輕，最後選擇公開私人遺書，傷害親友。她呼籲賀瓏，不要再混淆視聽，讓逝者安息。

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