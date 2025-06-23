賀瓏首度公開天殘遺言！曝4月6日分手「無第三者」時間線攤牌

賀瓏已正式離開薩泰爾娛樂。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕喜劇演員賀瓏日前被網友直擊，與同為薩泰爾娛樂的女同事Albee一起現身日本大阪梅田藍天大樓觀景台，兩人互動親密、甚至牽手自拍，宛如熱戀情侶，瞬間引爆外界關注。就在緋聞升溫之際，賀瓏所屬經紀公司薩泰爾突發聲明，證實「賀瓏已與公司結束合作關係」，也等同宣告他正式離開由博恩創立的薩泰爾娛樂。

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賀瓏隨後在社群平台發文，證實與薩泰爾分道揚鑣，並感性表示：「謝謝薩泰爾多年來對我的栽培，真心感謝。」對於近日的情感風波，他坦言：「這兩個月發生了很多事，有些事實過去不適合單方面從我口中說明，在昨天被告知解約後，我認為這是我唯一能做的回應。」

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更令人錯愕的是，賀瓏首度公開已故前女友「天殘」的最後留言，澄清兩人已於4月6日和平分手，原因僅是男生不愛了，無關第三者。他強調：「這是我第一次，也希望是最後一次回應與前女友相關的事。」此舉被外界解讀為他想為自己與Albee間的緋聞「時間線」劃清界線，澄清無重疊之嫌。雖然賀瓏選擇在風口浪尖中開誠布公，但是否能平息質疑、重新出發，仍有待時間檢驗。至於與Albee是否真的戀愛中，雙方目前尚未公開正面回應。

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