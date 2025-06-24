4年僅教2堂課 福原愛掰了「客座副教授」身分

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕福原愛過去曾是代表日本的國家級桌球國手，被爆出婚外情後形象一落千丈，她改投入中國市場的懷抱。事實上，她於2021年與江宏傑離婚後就受邀到日本青森大學擔任客座副教授，不過近日有日本媒體傳出，她已經卸下教職。

福原愛卸任青森大學客座副教授。（翻攝自小紅書）

據日媒《每日新潮》報導，福原愛於2021年11月獲聘成為青森大學的客座副教授，但卻過了將近1年半才現身講堂開課，她在任教期間，分別於2023年6月及2024年6月開課，授課的主題皆是分享關於奧運的比賽經驗，而今年直到6月都沒有再繼續開設講座。

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如今傳出合約到期並未續約，青森大學的公關人員表示，最後一次授課約吸引200名修課學生，且幾乎全員出席，至於未續約的原因，僅透露是「雙方行程安排無法配合」。福原愛卸任的消息曝光後，不少日本網友認為，福原愛近年形象爭議不斷，對於學校招生反而可能造成負面影響，甚至有人狠酸「這不就從『招客熊貓』（吉祥物）的位置被撤下來了嗎？」

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