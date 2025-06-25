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46歲濱崎步現況太驚人 來台倒數容貌升級「完全認不出來」

濱崎步（左）2015年來台為林俊傑擔任台北小巨蛋演唱會嘉賓。（翻攝自臉書）濱崎步（左）2015年來台為林俊傑擔任台北小巨蛋演唱會嘉賓。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本「平成歌姬」濱崎步睽違17年再度來台開唱，預計8月2日於台北小巨蛋登場，引爆一波懷舊粉絲潮。不過演唱會倒數前夕，濱崎步釋出的最新街拍近照卻在Threads引發熱議，相較以往宛如洋娃娃的外貌卻已大相徑庭，讓許多網友表示，「太驚人...完全認不出來...」。

相關新聞：濱崎步暌違17年來台開唱！8月登上小巨蛋強撞韓韶禧

濱崎步為平成時代的代表性歌姬之一，直到現在依然屹立不倒，在工作時她總頂著精緻妝容，眼皮上下都有濃密睫毛，看起來就像洋娃娃。沒想到，現年46歲的濱崎步的近況被網友曝光，從照片中可見她容貌再度升級，不過臉部卻略顯僵硬，與以往形象落差明顯。

濱崎步來台開唱倒數之前面貌再升級。（組合照，翻攝自Threads）濱崎步來台開唱倒數之前面貌再升級。（組合照，翻攝自Threads）

然而，濱崎步這組近照曝光後，隨即引發粉絲們議論紛紛，有歌迷表示，「她以前明明很正！」、「真的變好多...」更有網友直言，「我覺得不去醫美亂搞，他應該依然會很美，反而去醫美更顯老，有些台灣藝人也是越搞越老，也沒有比較好看啊！」、「太驚人...完全認不出來...」不過也有粉絲挺身緩頰，認為是光線與拍攝角度問題，強調「她在演唱會影片中看起來還是很自然！」

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