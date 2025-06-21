晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

hito頒獎》蔡依林爆乳皮革露面 震撼宣布12月台北大巨蛋開唱

蔡依林今晚擔任hito流行音樂獎壓軸，掀起最高潮。（記者王文麟攝）蔡依林今晚擔任hito流行音樂獎壓軸，掀起最高潮。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林今晚擔任hito流行音樂獎壓軸，掀起最高潮，她率領12位洋男舞者，全球首唱新歌《Pleasure》，天后身披黑色的皮革裝，腳踩逆天長靴爆乳露面，演出最後更驚喜宣布，12月前進台北大巨蛋開唱。

相關新聞：hito頒獎》蔡依林遭爆私下面 蔡健雅被無情拒絕：我們就當朋友就好

開場Jolin化身一座鬼斧神工完美雕刻的女神像亮相，在3大層巨大LED建造的「原罪之牆」露面，象徵登上高達3層樓的慾望神殿頂端。

蔡依林今晚擔任hito流行音樂獎壓軸，掀起最高潮。（記者王文麟攝）蔡依林今晚擔任hito流行音樂獎壓軸，掀起最高潮。（記者王文麟攝）

Jolin呢喃著「Call me Mommy」，隨著節奏變化，12名身穿透視剪裁皮革的男舞者現身，把頂尖編舞家Robbie Blue力與美的編舞首次公開在粉絲面前。

蔡依林今晚擔任hito流行音樂獎壓軸，掀起最高潮。（記者王文麟攝）蔡依林今晚擔任hito流行音樂獎壓軸，掀起最高潮。（記者王文麟攝）

Jolin重現MV中帶領萬人獻祭的女祭司場面，在舞台上扮演愉悅之母，接著戴上帥氣墨鏡，加碼選唱重新編曲的《Play我呸》，六分半鐘的演出，讓萬名觀眾看得目不轉睛。即將發片的她也預告：「晚上看表演，下禮拜聽新歌，媽咪把暑假的舞蹈作業都安排了。」

蔡依林今晚擔任hito流行音樂獎壓軸，掀起最高潮。（記者王文麟攝）蔡依林今晚擔任hito流行音樂獎壓軸，掀起最高潮。（記者王文麟攝）

蔡依林今晚擔任hito流行音樂獎壓軸，掀起最高潮。（記者王文麟攝）蔡依林今晚擔任hito流行音樂獎壓軸，掀起最高潮。（記者王文麟攝）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中