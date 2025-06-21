hito頒獎》蔡依林爆乳皮革露面 震撼宣布12月台北大巨蛋開唱

蔡依林今晚擔任hito流行音樂獎壓軸，掀起最高潮。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林今晚擔任hito流行音樂獎壓軸，掀起最高潮，她率領12位洋男舞者，全球首唱新歌《Pleasure》，天后身披黑色的皮革裝，腳踩逆天長靴爆乳露面，演出最後更驚喜宣布，12月前進台北大巨蛋開唱。

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開場Jolin化身一座鬼斧神工完美雕刻的女神像亮相，在3大層巨大LED建造的「原罪之牆」露面，象徵登上高達3層樓的慾望神殿頂端。

蔡依林今晚擔任hito流行音樂獎壓軸，掀起最高潮。（記者王文麟攝）

Jolin呢喃著「Call me Mommy」，隨著節奏變化，12名身穿透視剪裁皮革的男舞者現身，把頂尖編舞家Robbie Blue力與美的編舞首次公開在粉絲面前。

蔡依林今晚擔任hito流行音樂獎壓軸，掀起最高潮。（記者王文麟攝）

Jolin重現MV中帶領萬人獻祭的女祭司場面，在舞台上扮演愉悅之母，接著戴上帥氣墨鏡，加碼選唱重新編曲的《Play我呸》，六分半鐘的演出，讓萬名觀眾看得目不轉睛。即將發片的她也預告：「晚上看表演，下禮拜聽新歌，媽咪把暑假的舞蹈作業都安排了。」

蔡依林今晚擔任hito流行音樂獎壓軸，掀起最高潮。（記者王文麟攝）

蔡依林今晚擔任hito流行音樂獎壓軸，掀起最高潮。（記者王文麟攝）

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