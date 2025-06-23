台灣人「搭機4貼心行為」被大讚 韓籍空姐：最愛飛台灣線

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕50萬訂閱YT頻道「KT Story」由台韓情侶邦ㄚ與智ㄚ組成，頻道以分享台韓文化影片為主，近期的影片中，請來3名韓籍女空服員分享飛台灣航線的工作經驗，空姐們一致認為，台灣乘客非常守秩序且有禮貌，每當飛台灣線時，他們總能感到被尊重與滿滿善意。

3名韓籍空姐大讚台灣乘客非常守秩序且有禮貌。（翻攝自YT）

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YT頻道「KT Story」近期請來三名韓籍女空服員，分享對各國乘客的印象，她們一致表示最喜歡台灣乘客，更指出4貼心行為，包含尋求幫助時會把「不好意思」跟「謝謝」掛嘴上、想要的餐點沒了能體諒、飛機尚未停穩不會急著起身拿行李、會送空服員小禮物等。

50萬訂閱YT頻道「KT Story」由台韓情侶智ㄚ（左）與邦ㄚ（右）組成。（翻攝自IG）

影片曝光後，馬上引起台灣網友共鳴，「台灣人說謝謝、不好意思的習慣真的是從小養成，已經跟呼吸一樣自然」、「希望大家能繼續維持這份禮貌」。

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