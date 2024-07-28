甄妮開砲嗆那英：妳好意思贏嗎？ 自稱早預言內定

甄妮。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕中國的歌唱節目《歌手》一再出現不公平質疑，本次奪冠歌手那英雖說自己做好心裡準備，面對各種聲音，不過資深歌手甄妮還是開砲了！

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甄妮在社群和網友討論到歌唱節目，她直言批評：「2024 《歌手》真的被我講中，給錢叫老外來被耍猴子，被玩弄，那英，自己聽聽妳唱得如何？好意思贏嗎？唉！陳腔沒改變。」另外更直呼：「3個月前我就在FB裡說，內定那英第一。」不過甄妮的內定說法並未獲得任何證實。

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而甄妮又談到：「歌唱節目不等於歌唱比賽，把一堆有點名氣的歌手，拿來打分數，分好壞，分等級。你憑什麼資格？憑什麼標準？你是誰啊？也有歌手肯去受辱！九運年真讓人大開眼界！」

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