晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

甄妮開砲嗆那英：妳好意思贏嗎？ 自稱早預言內定

甄妮。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕中國的歌唱節目《歌手》一再出現不公平質疑，本次奪冠歌手那英雖說自己做好心裡準備，面對各種聲音，不過資深歌手甄妮還是開砲了！

相關新聞：那英《歌手》奪冠爆黑幕！迪瑪希忘關麥洩「冠軍得是中國人」

甄妮在社群和網友討論到歌唱節目，她直言批評：「2024 《歌手》真的被我講中，給錢叫老外來被耍猴子，被玩弄，那英，自己聽聽妳唱得如何？好意思贏嗎？唉！陳腔沒改變。」另外更直呼：「3個月前我就在FB裡說，內定那英第一。」不過甄妮的內定說法並未獲得任何證實。

相關新聞：那英奪冠爆作假！音檔外洩「必須中國人」 官方出面回應了

而甄妮又談到：「歌唱節目不等於歌唱比賽，把一堆有點名氣的歌手，拿來打分數，分好壞，分等級。你憑什麼資格？憑什麼標準？你是誰啊？也有歌手肯去受辱！九運年真讓人大開眼界！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中