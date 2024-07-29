紀卜心狠嗆網友「文盲」 見10年粉絲心涼仍堅持立場

紀卜心（翻攝自紀卜心臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕百萬YouTuber小吳和紀卜心創立的手搖店「十盛熟成奶茶專賣店」，日前爆出乳源標示不清一事，儘管小吳事後拍片致歉似乎也無濟於事，遭網友直指事到臨頭仍不願認錯。事件延燒至今，紀卜心疑似因不敵網友攻擊，決定反嗆網友，甚至連「文盲」一詞都出現。

十盛日前爆出乳源標示不清，讓不少消費者誤以為是鮮奶茶，事後小吳拍片道歉認錯，表示自己非有意要欺騙社會大眾、十盛也從未強調是鮮奶茶。有網友表示，雖他看起來誠意十足，但實質上卻是不斷找理由、推卸責任，明知是奶精奶茶卻刻意營造是鮮奶茶、說是用來自日本的乳源，結果只是日本進口的北海道生乳粉，搭配的鮮乳部分則是用台灣統一鮮乳，痛批他和團隊僥倖心態不可取。

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小吳拍片道歉認錯。（翻攝自見習網美小吳YT）

除了小吳淪為箭靶外，紀卜心也沒逃過，她遭網友砲轟沒與小吳一同拍片道歉，僅與對方共同發出聲明，對此，她解釋是因為颱風關係影響到小吳回台班機，才無法在第一時間一起拍片。對於網友沒仔細看懂卻一再追問，紀卜心也做出反擊，回應：「你是文盲？我們已經發過聲明也道歉，網路上各種不實言論我就該默默忍受？到底誰在無限上綱？」

紀卜心開嗆網友。（翻攝自紀卜心YT）

紀卜心開嗆網友。（翻攝自紀卜心YT）

後來10年的忠實粉絲也上前留言，表示對紀卜心很失望，但紀卜心仍堅持立場回應：「我無法滿足每個人的期望。我們道歉時說了因為颱風無法合體拍影片，沒盡快做回應就被說神隱、逃避，所以小吳希望趕快拍影片跟大家交代，拍了之後風向變成我沒拍影片＝沒道歉，這不是文盲行為嗎？怎麼做不都有人罵嗎？我對我們的疏忽抱歉，道歉方式有很多種，不是你們心中期待的就等於沒道歉，會罵我的依然會罵，討厭我的還是討厭我。這是我自己的想法，謝謝指教。」

紀卜心開嗆網友。（翻攝自紀卜心YT）

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