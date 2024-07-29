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棒棒堂合體卡關秘辛曝光！阿緯抖出統籌的人不好：姓廖的

阿緯、王子（右）（記者王文麟攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「阿緯」劉峻緯推出個人湘菜新品牌，旗下飲食版圖又擴張，但粉絲仍敲碗「Lollipop棒棒堂」合體，阿緯則爆料，「其實5年前就有在統籌，但那個統籌的不太好，姓廖的。」大虧威廉進度慢，讓在場人笑翻。

阿緯今天找來「王子」邱勝翊站台，他昨天去看Energy的演唱會，坦言看到牛奶在台上做出「大風車」的舞蹈動作特別感動，勾起他想再重聚、再年輕一次的渴望，但兩人笑虧威廉統籌每年的進度只有30至40%，「今年大概到70%。」

阿緯、王子（右）（記者王文麟攝）

阿緯坦承，今年想要合體的動力更往前，至於今年底有機會嗎？他則搞笑推給身旁的王子：「不好說，看王子收費的標準。」強調要準備好再出來，不想讓粉絲失望，當年他們創下紀錄，成為第一個以第一張專輯攻蛋的偶像團體，兩人也說，當年舞蹈還沒練好，就被通知一個月後就要上小巨蛋，「這次有機會的話，（準備期）想要拉長一點。」

阿緯、王子（右）（記者王文麟攝）

阿緯還透露，「我女兒非常反對，她會認為剝奪和她相處的時間。」坦言女兒喜歡看演唱會，但不喜歡爸爸上去唱，至於他被擔心當老闆後，體力沒法保持以往，阿緯則放話：「我體態有在保持，今天素顏出來和王子落差也不太大 。」搞笑表示合體的話 ，「體型最差的是威廉，他有職業傷害，狀態最差會是敖犬，骨質在流失。」

阿緯、王子（右）（記者王文麟攝）

至於到底合體卡關的點是什麼？阿緯則認了時間是問題，「我其實就是被演藝圈耽誤的上班族，但情義上來講，只要大家準備好了，我也想要再年輕一次。」

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