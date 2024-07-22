王牌經紀人孫德榮後悔「沒找代理孕母」 寂寞孤單：活著幹嘛

王牌經紀人孫德榮。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾打造「四大天王」、「5566」等偶像團體的王牌經紀人孫德榮，近年經營YouTube 頻道「孫腫來了」有成，日前是他的生日，隨著年齡增長以及健康狀況每下愈況，孫德榮後悔自己過去曾想找代理孕母或領養孩子，卻都沒有去做，近日他在社群發影片談到自己領養進度，還說自己現在一個人獨自居住在豪宅，可是日子相當孤單：「不知道自己活著幹嘛」。

孫德榮在短影片當中透露領養進度。（翻攝自臉書）

罹患膀胱癌的孫德榮多次進出醫院與死神交戰，現在他雖然精神不錯卻經常傳出身體不舒服。今年他動念領養孩子，在近日發出的影片當中他也透露非常後悔年輕的時候沒有找代理孕母或者早點領養孩子。

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孫德榮年輕時全力衝刺事業，現在才遺憾沒有把握機會經營感情與家庭。（翻攝自臉書）

孫德榮原本打算領養兩個孩子，如果當時行動了現在孩子已經上小學，不但懂事也能互相陪伴，將來就算孫德榮過世，也會留一筆創業基金給兩個孩子，讓它們能自力更生。礙於法規，孫德榮只能領養0至6歲的孩子，且孫德榮考量到自己的健康狀況故選擇暫時停止。

年輕時奮力打拚事業無暇經營感情、家庭的孫德榮，沒有把握機會，現在驀然回首，一切都晚了，雖然有豪宅，卻孤單一人。

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