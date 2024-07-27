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娛樂 音樂

張秀卿糗大了！火辣爆奶端出長輩示愛 慘遭洪榮宏轟下台

張秀卿（左）、洪榮宏在演唱會上合唱。（寶吉祥提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后張秀卿不忍了，今晚以爆乳戰袍踢館洪榮宏的演唱會擔任嘉賓，更追著洪榮宏告白示愛，「我超愛他、愛死他了，做夢都夢到我要嫁給他。」

張秀卿爆乳飆唱《贏一口氣》，性感端出長輩見客，更帶來偶像鳳飛飛的模仿秀，接著與洪榮宏合唱《歡喜再相逢》、《一生只愛你一人》。

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張秀卿以性感爆乳裝見客。（寶吉祥提供）

身穿紅色性感戰袍的她笑喊：「感覺我也是主秀吼，穿那麼紅，太明顯了。」更哀怨洪榮宏不跟她牽手，「（指觀眾）你們不用拍手啦，我不開心啦，我想跟你十指緊扣，你嫌棄我喔。」

隨後張秀卿自爆情史示愛，招認從小就深愛著前輩，「我跟我妹妹搶著要嫁給洪榮宏，還打架喔。」所以這次趁著彩排，特別帶妹妹來看偶像。

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沒想到洪榮宏卻回應：「妹妹長得很漂亮，妳以前也長得很水，現在怎麼變成這樣？」狠虧近來發福的張秀卿，逗笑台下觀眾。

洪榮宏誇讚張秀卿在金曲獎的表現很亮眼，讓張秀卿爽得回應，「收視率最高的，大家掌聲沒有拍下去，不是我要臭屁，其實那個時候我也很緊張。」

張秀卿打趣是在頒獎典禮上跳火圈跟跳鋼管，所有收視率才那麼亮眼，逼得洪榮宏又嗆聲：「所以鋼管斷了嗎？」台下笑聲不斷。

最後洪榮宏重申今晚是他的演唱會，要張秀卿趕快去休息，逼得歌后傻眼回應：「挖賽，你心機好重喔。」隨後乖乖摸摸屁股離開。

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