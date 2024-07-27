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娛樂 最新消息

前（G）I-DLE成員穗珍見面會！合照「1人行為」引憤怒 本尊解釋了

徐穗珍見面會有男子當天行為遭網上許多言論質疑並攻擊。（翻攝自FB、Threads）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女星徐穗珍2021年被爆出霸凌醜聞後，經紀公司Cube宣布她退出（G）I-DLE，不過後來簽約新娛樂公司，以SOLO歌手回歸。近期，穗珍在台北國際會議中心（TICC）舉辦粉絲見面會，怎料大合照一出，大多數觀眾都與穗珍擺出相同姿勢，但前排有一位似乎不享受這個活動，引發網友不滿，對此該男子在PTT解釋了。

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一些網友對於該男子在徐穗珍見面會行為提出質疑。（翻攝自Threads）

許多網友在社群上對於大合照感到不滿，認為該男子憑藉公關票進場，而有男子後排的網友出來指控，「那男的幾乎都在滑手機」，並對於坐第一排沒有專心看表演的行為感到不悅，更甚至有其他網友直言那男子是黃牛，網路上各種質疑與猜測言論，瞬間在網上延燒。

疑似該男子後續提出整起事件解釋，並要求網友不要攻擊家人。（翻攝自PTT）

對此，PTT上有疑似當事人出面回應。原PO表示，自己是被後排粉絲嫌棄的爸爸，對當天行為進行解釋，表示門票方面都是有付錢，並無走後門，而對於遭質疑「不享受這個活動。」他表示，其他照片有看到自己拿出手幅，拍照則只是想要擺出酷酷的表情。原PO表示對於粉絲攻擊自己無所謂，但無法接受將小孩照片挑出來放大，「身為父親我會幫我的小孩爭取該有的道歉」，明顯對於網友將事件導向小孩無法接受。

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