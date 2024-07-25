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娛樂 最新消息

白冰冰40年前超仙照流出 撞臉周子瑜美翻

白冰冰被曝光40年前年輕時超仙美照。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導白冰冰縱橫演藝圈近50年，69歲的她常透過社群平台分享生活大小事，有粉專曝光她40年前年輕時超仙美照，釣出大批網友驚喊：「撞臉TWICE周子瑜。」

TWICE魅力狂掃全球，來自台灣的成員周子瑜明明人氣超旺。

相關新聞：白冰冰邀大咖天后「跳韓國夯曲」笑虧像復健 揭與龍千玉交情

有粉專日前公開白冰冰昔日美照，寫下：「1984年當年29年蓋高尚美女。」指的就是白冰冰。照片中，是白冰冰出版東洋金曲專輯封面，她身穿白色細肩帶長薄紗，小臉蛋擺出嫵媚神情，笑容深具自信，乍看之下完全不輸韓團TWICE周子瑜。

白冰冰年輕時很甜美，極受歡迎。（白冰冰提供）

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特別的是，白冰冰也在臉書分享並回應：「謝謝你找到我當年這麼經典的畫面，一轉眼在演藝圈都將近50年了，這張照片也將近40年，看到年輕的自己，飛揚的神情及對未來的憧憬，只想著努力的往上爬，就沒想到爬坡的路上會跌倒，也會摔下來，更沒想到會有殘暴獵人掠奪我的親人生命，致我於萬劫不復⋯⋯。」

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