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娛樂 電視

《願望》演1集就消失？陳冠霖「當孝子」遊日 回歸劇組猛問「2件事」

〔記者李紹綾／台北報導〕陳冠霖演出三立八點檔《願望》，首集便墜崖生死未卜，他最近回歸劇組，日前在溫泉旅館拍攝與黃少祺再見面的橋段，直喊：「你們能想像這天氣泡溫泉的感覺嗎？真是快熱死了。」

陳冠霖回歸《願望》拍攝溫泉戲。（三立提供）

拍攝《願望》之前，陳冠霖休息了一年多未接戲，這次趁著暑假帶升高一的兒子到日本福岡旅遊，他笑說陪小孩出國有時比拍戲還累，開始拍戲後短時間不會再安排出遊行程，這次除福岡之外，還特地去了熊本，「這次是兩個家庭一起出遊，由兩個嫂子負責安排所有吃住玩的行程。這趟最特別就是住了六百多年歷史的老宅民宿，很老很舊，由一對老夫妻負責管理。」讓他驚豔的是享受到日本傳統的炭烤，日本阿公還親手炸蝦，用電風扇吹煤炭，嘎茲嘎茲地響，就像處在宮崎駿的世界。

陳冠霖回歸《願望》拍攝溫泉戲。（三立提供）

然而，最讓陳冠霖開心的是，二個家庭、三個小孩竟然會主動幫忙鋪床，孩子長大喜歡找同齡的孩子成群結隊玩，所以這趟旅遊陳冠霖也很放心地讓小孩自己規劃，比方要去哪個景點玩，他就跟孩子們約定幾個小時後集合，這樣大人也有屬於自己的時間與空間。

陳冠霖（左）回歸《願望》劇組，最關心放飯及收工問題。（三立提供）

陳冠霖笑說，高一的兒子愛好很特別，不迷動漫或電玩，最近就愛打球，吃也跟老爸一樣不挑，有得吃就好。他的兒子目前高中讀的是小班制又住校，高一就想修德文，因為未來想去德國讀書，很有自己的想法，陳冠霖表示：「人生就一次，就盡量去滿足他。」

陳冠霖（左）回歸《願望》劇組，最關心放飯及收工問題。（三立提供）

陳冠霖（左）回歸《願望》劇組，最關心放飯及收工問題。（三立提供）

陳冠霖（左）回歸《願望》劇組，最關心放飯及收工問題。（三立提供）

旅遊過後進棚展開拍攝，陳冠霖開玩笑說，自己最常問的問題就是：「何時放飯？何時收工？」這次的角色設定從日本回來，他表示其實自己的父親從小接受日本教育，以前在旅行社工作，每次帶他去日本時就像回家一樣，全程用日文。至於是否會說日文？陳冠霖表示，從小就只有學到一些基本生活的對話，出遊可以派上用場。

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