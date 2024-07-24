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阿信颱風天求推薦泡麵釣出美食網紅 柯震東求解怕被炎上

阿信請網友推薦颱風天好吃泡麵，引起熱烈迴響。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕受到凱米颱風影響，今（24）除了金門，其他縣市都放颱風假，而每到颱風天，民眾都會習慣在家吃泡麵，五月天主唱阿信在社群請網友推薦泡麵，釣出美食網紅小納豆分享自己加料的泡麵做法。另外柯震東則好奇，為什麼颱風天必吃泡麵？

柯震東發文求解：「颱風天超適合吃泡麵是一直以來的大眾認同嗎？還是因為有什麼事件！我忘了！就像中秋要吃烤肉是因為烤肉醬廣告，是都市傳說還是是真的！我真的很好奇！」他還自嘲：「我容易被炎上！但我就真的不知道，很想知道原因。」

柯震東好奇為何颱風天都要吃泡麵。（翻攝自IG）

另外阿信則請網友推薦颱風天好吃的泡麵，不少網友力薦滿漢大餐，也有很多網友喜歡統一肉燥麵，辛拉麵也很多人愛吃，更有網友推薦評價兩極的香菜泡麵。

曾是阿信唱片公司同事，後來專心經營社群美食主題的網紅小納豆，在Instagram有近15萬人追蹤，近期也是許多活動或是記者會主持人，看到阿信求推薦好吃泡麵，他剛好在自己的社群分享煮韓國泡麵影片，也向阿信自我推薦，阿信開玩笑說：「可以做好的，email過來給我嗎？」畢竟阿信也知道颱風天不能叫外送，安全最重要。

小納豆推薦自己煮的加料泡麵，內容豐富。（翻攝自Threads）

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