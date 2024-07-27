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那英《歌手》奪冠爆黑幕！他洩「冠軍留給中國人」不忍揭真相

迪瑪希的發言引起爭議。（翻攝微博）

〔記者陽昕翰／台北報導〕中國歌唱節目《歌手2024》昨（26日）晚播出總決賽，那英擊敗強敵香緹莫、凡希亞等歌手奪冠，本屆助陣幫唱的哈薩克歌手迪瑪希，與選手凡希亞的對話掀起熱議，迪瑪希稍早也發聲澄清真相。

相關新聞：那英奪冠爆作假！音檔外洩「必須中國人」 官方出面回應了

曾參加《歌手2017》的迪瑪希，本次受邀助陣節目，被發現在後台忘了關麥克風，他向凡希亞表示：「They said, It must be Chinese before you.（中國歌手在妳前面）」，被質疑早就知道冠軍會留給中國歌手。

相關新聞：那英《歌手》奪冠爆黑幕！迪瑪希忘關麥洩「冠軍得是中國人」

對此，迪瑪希透過影片說明，還原當初是凡希亞邀約一起表演，他則回應：「They said, must be a Chinese singer for you.（他們說，必須是中國歌手和妳合作）」。

迪瑪希澄清當時的對話，是節目希望中國歌手能夠跟凡希亞表演，並不是說：「They said, It must be Chinese before you.（中國歌手在妳前面）」。

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