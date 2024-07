那英《歌手》奪冠爆黑幕！他洩「冠軍留給中國人」不忍揭真相

迪瑪希的發言引起爭議。(翻攝微博)

〔記者陽昕翰/台北報導〕中國歌唱節目《歌手2024》昨(26日)晚播出總決賽,那英擊敗強敵香緹莫、凡希亞等歌手奪冠,本屆助陣幫唱的哈薩克歌手迪瑪希,與選手凡希亞的對話掀起熱議,迪瑪希稍早也發聲澄清真相。

曾參加《歌手2017》的迪瑪希,本次受邀助陣節目,被發現在後台忘了關麥克風,他向凡希亞表示:「They said, It must be Chinese before you.(中國歌手在妳前面)」,被質疑早就知道冠軍會留給中國歌手。

對此,迪瑪希透過影片說明,還原當初是凡希亞邀約一起表演,他則回應:「They said, must be a Chinese singer for you.(他們說,必須是中國歌手和妳合作)」。

迪瑪希澄清當時的對話,是節目希望中國歌手能夠跟凡希亞表演,並不是說:「They said, It must be Chinese before you.(中國歌手在妳前面)」。

