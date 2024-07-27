那英奪冠爆作假！音檔外洩「必須中國人」 官方出面回應了

那英在《歌手2024》奪冠，卻爆出節目黑箱作假。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕那英參加中國歌唱節目《歌手2024》起初表現欠佳，經過12周的較量後昨（26日）播出總決賽，最終由那英逆轉勝拿下冠軍。沒想到，就在節目播出後，一段歌手間的對話內容遭到流出，節目因此被質疑根本是黑箱作業。對此，《歌手》製作單位今（27日）出面回應，更強調「肯定真實」。

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那英《歌手》奪冠遭疑黑箱，官方深夜發文表明節目立場。（翻攝自微博）

那英昨晚在總決賽拿下冠軍獲封「歌王」後，網路上便流出一段畫面，爆出節目黑幕引發爭議，畫面中哈薩克歌手迪瑪希脫口說出：「They said, It must be Chinese before you.（他們說，在妳前面的必須是中國人）」而加拿大唱將凡希亞則一臉無奈回應：「Ok! It's no problem.（好，沒關係）」當時雙方皆沒關掉麥克風，對話也完整被收音。

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對此，《歌手2024》製作單位今日深夜發文，看似是收官的感言，但劈頭就以「肯定真實，無需設防」為題表明立場，並寫下：「77天漫長的打量，我們感謝人群發出的聲響，它讓人篤定——真實，本就是一種立場。肯定真實，無需設防。音樂騙不了人，音樂不能騙人。」一席話被認為是在回應「黑箱爭議。」

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