晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

那英奪冠爆作假！音檔外洩「必須中國人」 官方出面回應了

那英在《歌手2024》奪冠，卻爆出節目黑箱作假。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕那英參加中國歌唱節目《歌手2024》起初表現欠佳，經過12周的較量後昨（26日）播出總決賽，最終由那英逆轉勝拿下冠軍。沒想到，就在節目播出後，一段歌手間的對話內容遭到流出，節目因此被質疑根本是黑箱作業。對此，《歌手》製作單位今（27日）出面回應，更強調「肯定真實」。

相關新聞：那英《歌手》奪冠爆黑幕！迪瑪希忘關麥洩「冠軍得是中國人」

那英《歌手》奪冠遭疑黑箱，官方深夜發文表明節目立場。（翻攝自微博）

那英昨晚在總決賽拿下冠軍獲封「歌王」後，網路上便流出一段畫面，爆出節目黑幕引發爭議，畫面中哈薩克歌手迪瑪希脫口說出：「They said, It must be Chinese before you.（他們說，在妳前面的必須是中國人）」而加拿大唱將凡希亞則一臉無奈回應：「Ok! It's no problem.（好，沒關係）」當時雙方皆沒關掉麥克風，對話也完整被收音。

相關新聞：那英當場落淚！唱出「對自由的嚮往」 逆轉奪《歌手》冠軍

對此，《歌手2024》製作單位今日深夜發文，看似是收官的感言，但劈頭就以「肯定真實，無需設防」為題表明立場，並寫下：「77天漫長的打量，我們感謝人群發出的聲響，它讓人篤定——真實，本就是一種立場。肯定真實，無需設防。音樂騙不了人，音樂不能騙人。」一席話被認為是在回應「黑箱爭議。」

相關新聞：泰勒絲也贏不了！那英《歌手》為中國人奪冠 節目遭轟回應曝光

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中