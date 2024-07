那英奪冠爆作假！音檔外洩「必須中國人」 官方出面回應了

那英在《歌手2024》奪冠,卻爆出節目黑箱作假。(翻攝自微博)

〔記者邱奕欽/台北報導〕那英參加中國歌唱節目《歌手2024》起初表現欠佳,經過12周的較量後昨(26日)播出總決賽,最終由那英逆轉勝拿下冠軍。沒想到,就在節目播出後,一段歌手間的對話內容遭到流出,節目因此被質疑根本是黑箱作業。對此,《歌手》製作單位今(27日)出面回應,更強調「肯定真實」。

那英《歌手》奪冠遭疑黑箱,官方深夜發文表明節目立場。(翻攝自微博)

那英昨晚在總決賽拿下冠軍獲封「歌王」後,網路上便流出一段畫面,爆出節目黑幕引發爭議,畫面中哈薩克歌手迪瑪希脫口說出:「They said, It must be Chinese before you.(他們說,在妳前面的必須是中國人)」而加拿大唱將凡希亞則一臉無奈回應:「Ok! It's no problem.(好,沒關係)」當時雙方皆沒關掉麥克風,對話也完整被收音。

對此,《歌手2024》製作單位今日深夜發文,看似是收官的感言,但劈頭就以「肯定真實,無需設防」為題表明立場,並寫下:「77天漫長的打量,我們感謝人群發出的聲響,它讓人篤定——真實,本就是一種立場。肯定真實,無需設防。音樂騙不了人,音樂不能騙人。」一席話被認為是在回應「黑箱爭議。」

