赴汪蘇瀧演唱會「高舉退票」惹眾怒！粉絲道歉：想引起注意

汪蘇瀧巡迴演唱會到南京，卻有網友高舉「退票」。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國歌手汪蘇瀧因獨特的唱歌風格，深受不少粉絲喜愛。怎料，近期展開巡迴演唱會的他，台下卻有觀眾高舉退票，引發網友罵聲連連，而粉絲事後也現身道歉，承認是想引起汪蘇瀧的注意才這麼做。

汪蘇瓏起初以為在玩梗，但對方遲遲不將牌子放下。（翻攝自微博）

汪蘇瀧日前巡迴演唱會到南京開唱，而當時有觀眾舉牌高喊要「退票」，起初詢問對方是否是在玩梗，若是則可以放下，但粉絲卻絲毫沒有放下的意思。汪蘇瀧見狀立刻請工作人員處理，並直言：「你要是想退，就給你退」，表示希望粉絲來到演唱會可以玩得開心。

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粉絲道歉文。（翻攝自微博）

事後這名舉牌粉絲現身道歉，承認是想引起汪蘇瀧的注意才這麼做。消息也吸引許多網友討論：「這麼玩梗好嗎？」、「不要隨隨便便玩梗。」、「這樣玩梗不是在否定別人的努力嗎？」但也有少數網友出面緩頰，「不能玩不起吧。」、「天天玩互聯網不知道這是梗？」

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